儘管國境開放，農曆年出遊人潮爆增，加上所有企業尾牙均如常、甚或加碼辦理，但根據百貨業者指出，今年年菜與送禮組合需求仍大，主要是所有企業連續二年、沒道理不繼續送下去；百貨龍頭新光三越今年春節禮品專刊即推出150款禮品，較去年增近1成，而其中更有超過7成為初登場，像是獨創五大必比登餐廳年菜組合，全台限量1,000組開賣。

新光三越指出，五家必比登推薦餐廳的經典菜包括台南博仁堂的十全大補湯、台中沁園春的無錫肉骨頭、台中滬舍餘味的鮮肉餃子、台北祥和蔬食的松露油飯、台南府城食府的蛋黃八寶丸等，一次饗宴五家訂不到的菜餚，已出現詢問潮。

而嚴選人氣伴手禮則因國人競相出國觀光，以近兩年多來常見的機場伴手禮不見了，反而出現首度來台的金澤加賀麩不室屋花麩椀、虎屋羊羹「兔年限定版」等，其中兔年限定版羊羹兩款全台限量計1,500組，明年兔年勢必成為必買過年禮；新光三越指出，延續端午、中秋等年節禮品銷售全通路，包括好好集、TASTE JAPAN、外送與線上skm online、實體門市等多通路銷售，預計全檔業績目標20％成長。