財政部高雄國稅局29日表示，有民眾因與公司負責人具深厚友誼，基於相互信任關係，曾擔任甲公司董事，嗣後因故口頭辭任公司董事一職。直到接獲限制出境通知，才知甲公司經主管機關依法命令解散，公司未向主管機關辦理變更董事登記事項，今因公司欠繳稅捐，致遭限制出境，惟急於出國洽公，除繳清稅款外，是否有其他方式可解除出境限制。

高雄國稅局說明，有解散事由應行清算之股份有限公司，倘其欠稅達《稅捐稽徵法》辦理限制出境標準，如《公司法》或公司章程對於清算人未有規定，其股東會亦未選任清算人者，應以全體董事為限制出境對象。

高雄國稅局進一步說明，因公司欠稅全體董事經限制出境，在提出確認公司董事委任關係不存在法院確定判決前，可申請暫先提供全額擔保品以解除出境限制。於日後取得公司董事委任關係不存在確認判決，持向稅捐稽徵機關申請返還擔保品。

國稅局特別提醒，擔保期限屆至如還未取具法院確定之判決，擔保品將轉為該公司欠稅之擔保。