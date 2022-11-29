每年備受飯店旅宿業矚目的第5屆「台灣最美飯店」票選活動榜單揭曉，由超過30萬投票數以及15位達人評審團加權評分，獎項分為5大類別、共頒25個獎項，今年共有22間飯店拿獎，9間為首次躍上榜單，而「福容大飯店淡水漁人碼頭」、「承億酒店」及「七星潭水上明月海景渡假旅店」3間飯店更是一次抱走「最美飯店」與「最美房間」2項大獎，堪稱本屆最大贏家。

今年的得獎飯店中，新飯店表現亮眼，包含「七星潭水上明月海景渡假旅店」、「承億酒店」、「禧榕軒大飯店」及「寒居酒店」皆是今年新開幕就拿下最美頭銜；而「花蓮理想大地渡假飯店」與「福容大飯店淡水漁人碼頭」則是屹立不搖地獲得5連霸的超狂紀錄。

「瑞穗天合國際觀光酒店」自第2屆參賽以來年年獲獎。（易遊網提供）

最美渡假飯店

戰況向來相當火熱的渡假型飯店，參賽飯店各自以得天獨厚的景觀優勢和豐富多元的休閒設施應戰，而此類別獲獎的5間飯店，以好山好山深植人心的花蓮地區就狂掃4席，包含有5連霸的不敗得主「花蓮理想大地渡假飯店」，其南歐風情和絕美運河造景在旅人心中留下最美印象；擁有童話故事般氛圍的「瑞穗天合國際觀光酒店」，結合在地黃金湯與多元的水陸遊憩設施，宛如隱身在縱谷山林裡的夢幻城堡莊園，自第2屆參賽以來已是第4度獲獎，深受網友肯定。

「秧悦美地度假酒店」的戶外游泳池。（秧悦美地度假酒店提供）

「台北遠東香格里拉」坐擁高空美景。（易遊網提供）

今年新開幕的「七星潭水上明月海景渡假旅店」，以巴洛克風格打造猶如皇宮城堡般的奢華氣息，加上緊臨七星潭景觀優勢，展現與眾不同的飯店特色，首次參賽就獲獎；主打香草主題的「秧悦美地度假酒店」，設有萬坪香草花園並營造七感入住體驗，同樣以獨樹一格的主題特色擠身最美渡假飯店；位在全台最南端的海洋主題飯店「統一渡假村-墾丁海洋體驗樂園」，豐富的水域設施及依山傍海的絕美風情，為南台灣的渡假飯店奪下一席優勝。

最美都會飯店

「宜蘭綠舞國際觀光飯店」擁有日式庭園主題園區。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

今年都會型飯店參賽飯店最多，可說是今年競爭最激烈的類別。此類別的7間優勝飯店，有2間以2022新開幕酒店之姿拿下最美頭銜，包含一開幕討論度就破表的高雄「承億酒店」，擁有全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池，旅客可以從高空感受港都的日暖海闊與西子灣夕陽，堪稱是高雄「尚水的角度」，順利摘下最美名號；台南「禧榕軒大飯店」以日系時髦都會酒店為定位，通透感的房間、超美高空花園泳池、還有與百年榕樹共生的獨特亮點，令人耳目一新，成功勝出。

此外，以新穎設計感與細膩服務獲旅人讚賞的「水京棧國際酒店」、擁有天際美景視野的城市奢旅「台北遠東香格里拉」，以及高空景觀泳池風靡IG圈的「板橋凱撒大飯店」皆為二度獲獎飯店。而此類別中，首度獲獎除了有「禧榕軒大飯店」外，還有「台北中山九昱希爾頓逸林酒店」與「台北君悅酒店」，「台北中山九昱希爾頓逸林酒店」充滿現代感的玻璃帷幕外觀，以及精緻高雅的客房空間，獲得網友青睞；「台北君悅酒店」作為台北市五星級飯店地標，恢弘氣派的華麗大廳與豪華舒適的住房空間，殺出重圍取得最美名號。

最美親子飯店

讓小孩盡情放電、爸媽悠閒度假的最美親子飯店類別，不只比拚遊樂場域的多元性，更加講求親子友善的服務之美。在此類勝出的飯店有常勝軍「福容大飯店淡水漁人碼頭」，此次為第5次連霸獲獎，不僅郵輪外觀造型超吸睛，館內更設有超好玩的親子體能館「淡水阿熊勇闖歡樂島」，讓小朋友玩得不亦樂乎；親子口碑絕佳的「新悦花園酒店」，設計融入阿里山、黑熊、梅花鹿等在地自然元素，還有旋轉木馬、賽車場、小火車等豐富設施，宛如小朋友的遊樂天堂，深受消費者喜愛。

「福容大飯店-淡水漁人碼頭」的海景和式雙人房，獲最美房間獎項。（易遊網提供）

以日式莊園為主題所打造的「宜蘭綠舞國際觀光飯店」，不僅可沉浸在綠意盎然的自然景觀，還有可愛的萌寵體驗、忍者體驗、遊湖體驗、DIY手作等寓教於樂活動，是許多爸媽心中最佳的親子飯店口袋名單；「天成文旅-繪日之丘」擁有小朋友最愛的溜滑梯親子房、獨立車庫房及豪華家庭房，滿足一家人出去玩的住房需求外，還有供應零食餅乾、童樂室及碰碰車等設施服務，營造具有歡樂童趣的旅遊回憶，眾多特色獲得網友支持。

最美設計旅宿

在眾多競爭者中脫穎而出的最美設計旅宿，獲獎的有：建築外觀宛如白色積木堆疊而成的「承億文旅桃城茶樣子」，靈感來源來自台灣茶葉早期出口的茶箱堆疊意象，展現獨特的美學思維；由愛馬仕Hermès御用團隊設計建築外觀的新開幕飯店「寒居酒店」，散發輕奢質感的空間氛圍，宛如時尚品味的優雅殿堂，獲得網友力挺。

「高雄中央公園英迪格酒店」在其類別中獲得最多達人票數，最後以13票些微差距未上榜，成為最大遺珠。（易遊網提供）

從建築外型到空間細節皆運用膠捲為概念打造的「台北時代寓所」，新穎現代的設計風格，被網友譽為整棟都是藝術品；曾獲金點設計獎的「台南老爺行旅」，以新舊交融作為設計主軸，運用窗花、磚瓦、木材等元素融合摩登設計，將台南古城印象重現在飯店場域中，也有不少網友支持，於最後一天票選日順利擠進優勝名單。

最美房間

拿出最具特色的房型來比拼的最美房間獎項，獲獎飯店有「福容大飯店 淡水漁人碼頭」的海景和式雙人房，淡雅和式空間搭配大面落地窗設計，不僅可欣賞一望無際的無敵海景與世界級絕美夕陽，也是觀賞煙火的絕佳位置，受到旅客喜愛，也成功獲獎。

「承億文旅潭日月」的方山水獨賣套房，擁有270度零死角的湖景視野，透過臥房的大面窗景，可將日月潭的湖色風光盡收眼底，令不少旅人動心嚮往，也順利取得最美房間的連霸紀錄；「承億酒店」的經典雙人房，皆有獨立式浴缸座落在落地窗前，讓旅客盡享美景之餘更充分感受浪漫氛圍，還能自高空俯瞰高雄港都的城市風景與夕陽美景，備受網友支持。

隸屬嘉楠集團的「風華渡假旅館-虎尾館」，此次以晶鑽風華雙人房應戰，採用黑灰白為主色調搭配鐵件擺飾，打造具有工業風的特色房型，第一次參賽就以黑馬之姿順利取得優勝；「七星潭水上明月海景渡假旅店」的巴洛克風情皇后海景房，選用巴洛克風格打造宛如皇宮城堡的華麗空間，金碧輝煌的擺飾設計散發貴氣十足的奢華感，不僅以新飯店身分參賽並首度獲獎，也是本屆的雙料得主之一。

達人評選團最高票 高雄英迪格遺珠

2022「台灣最美飯店」票選圓滿落幕，此屆除了網友票選外，更邀請15位熟悉旅宿業的媒體和部落客擔任「達人評選團」，值得一提的是，「宜蘭綠舞國際觀光飯店」與「高雄中央公園英迪格酒店」獲得最多達人票數，「宜蘭綠舞國際觀光飯店」這次順利奪下最美親子飯店頭銜，而票選期間一直保持前4名的「高雄中央公園英迪格酒店」，最後以13票的些微差距未能擠進優勝名單，雖然成為本屆的最大遺珠，但其融合高雄港都特色的巧思細節，早已被眾多旅人大讚是高雄最潮的設計飯店。