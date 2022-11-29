在美國聯邦通信委員會（FCC）批准針對華為和中興等中國通訊及監控產品的進口和銷售禁令後，同時也影響到華為與中興在歐洲的銷售，大多數歐洲國家先前已跟隨美國將華為視為安全上的風險，讓華為在歐洲業務受到影響，但是仍有少數歐洲國家繼續與華為合作。

《德國之聲》引述網路媒體《政治》（Politico）報導稱，過去幾年來，歐洲各國一直在討論是否應允許中國企業進入極為敏感的通訊設施建設。不過，迄今為止，歐洲人並未能像美國那樣就全面禁止華為等中國企業的產品達成共識，但是華為在歐洲發展業務的可能性仍然受到了廣泛限制。

德國商會外貿業務負責人特里爾（Volker Trier）表示，美中兩大經濟體之間的貿易爭端仍在繼續惡化，這對面向出口的德國經濟極為不利。特里爾對《法蘭克福匯報》表示，美國對華為發佈的禁令，將使美國經濟區和中國經濟區進一步脫鉤，「對於活躍在美國市場上的德國企業來說，如果他們的產品中有華為技術，那他們就要採取措施，以避免受到美國禁令的影響。」

德國經濟部長哈貝克的發言人拒絕對美國政府的禁令發表評論，他只說：「對於進口禁令的問題，應由歐盟層面來回答。」這位女發言人也拒絕就這項禁令對德國企業的可能影響做出猜測。

報導指出，毫無疑問地，美國對華為等產品的進口禁令也在歐洲引起了廣泛的關注。過去幾年來，美國曾不斷向德國等歐洲盟友施加壓力，要求他們在5G網絡建設中不要採用華為技術，但美國的努力在德國收效有限。上一屆政府任期內，由基民盟掌控的德國總理府拒絕了全面禁止華為技術的動議，而只是在通訊安全法中加入了一系列審核機制，試圖以此避免敏感數據流向中國。

除了來自華盛頓的壓力之外，俄烏戰爭爆發也使華為等中國通訊企業在歐洲開展業務變得更加困難，因為歐洲正在努力減少對中國的經濟依賴，中國公司的價格優勢已經不再是歐洲夥伴關注的重點。