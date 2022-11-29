房市交易量縮，公、民銀行房貸放貸態度分歧，根據金管會銀行局統計資料顯示，今年以來至9月房貸十大銀行的房貸戶數，呈現公股銀行普遍減少，而民營銀行增加，反應今年以來房市景氣反轉，公股銀行配合政策減少放貸，不過民銀對於房貸放款態度相對積極。

統計顯示，房貸最大戶土地銀行房貸戶數今年以來減少逾4,000戶，合庫、華南、彰銀等公股行庫也都減少數百戶至千餘戶，僅台銀、第一銀行房貸戶數增加；不過在民營銀行，國泰世華房貸戶大增7,000多戶、中信商銀加增5,000多戶，台北富邦、玉山等銀行也都增加了2、3000戶。

房貸放款普遍呈現「民營積極、公營保守」，反映過去一段時間民銀對於房貸放款態度相對積極。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，各家銀行的放款政策不同，也常有短期調控的措施，有時候會寬鬆一些，有時候會緊縮一些，不過仍以民間銀行的彈性較大，因此今年民銀的房貸戶數還是呈現成長，但多數公股銀行的房貸戶數反而衰退，不過整體銀行對於明年房市看法偏向保守，訂立年度目標時可能就把額度多放一些在企金或非房貸的消金上。

各銀行在不同時間點放貸政策都會調整，在不同產品別如店面、透天、套房等各銀行放款政策差異也很大，當景氣欠佳又碰到銀行放款接近滿水位時，銀行對於案件評估條件會更嚴謹。

公銀對於房貸本來態度就較為保守，加上現在有些銀行放貸額度已經接近滿水位，實務上發現銀行接案更為謹慎，更重視客戶與不動產條件，但也有少數銀行認為現在交易量少市場競爭，願意用較佳的利率條件爭取客戶。