今年以來聯準會（Fed）激進升息累積15碼，基準利率來到3.75％至4％，12月升息態度趨緩，但預估仍將升2碼，持續升息的步調不變，因應市場變動，台新銀行順勢推出「階GO利7外幣定存專案」，跟隨Fed升息腳步，美元定存平均年息最高4.7％。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原表示，該行為回饋客戶，讓民眾可明顯感受到升息的態勢，今年推出外幣定存專案，即時反應市場狀況、快速調升專案利率。11月新推出的「階GO利7外幣定存專案」，美元定存1年期的平均年息已來到4.7％，美元6個月期定存平均年息4.5％。以6個月期美元專案為例，平均年息相較年初時的專案，整整高出5倍。

台新銀行說明，「階GO利7外幣定存專案」推出以來，依舊維持低承作門檻，只要原幣（美元、澳幣、人民幣）1,000元即可申辦，專案提供「階梯式」優惠利率。以美元1年期專案為例，最後一階年息高達6.6％，存滿1年期平均優惠年息達4.7％（第1～4個月年息3.2％、第5～8個月年息4.3％、第9～12個月年息6.6％）。

另人民幣及澳幣的定存專案利率也極具優勢，人民幣1年期平均年息達2.5％、澳幣1年期平均年息高達3.5％，台新銀行建議民眾可多加把握相關專案，重新布局投資策略，搶搭高利列車。

劉熾原提醒，目前大多數銀行都推出美元高利專案，比較時可特別留意承作條件及注意事項，例如銀行所提供的年利率雖然很高，但有限定「新客戶」才適用，或優惠限定短天期（如7天或14天），部分也訂有每戶承作金額上限等限制條件，建議可多方比較，選擇最適合自己的方案。且專案雖表訂至今年底截止，但因專案額度有限，額滿將會提前終止。