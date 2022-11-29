勞動部金門就業中心為協助失業者培養一技之長，提升其就業能力，做好就業準備，今(2022)年度針對「多媒體行銷」電腦職訓共計開設兩班次，結訓後並舉辦電腦技能檢定考試，幫助地區多位失業者取得證照，順利協助就業或自行創業。

金門就業中心「多媒體行銷班」課程內容從基礎電腦文書處理、試算表製作、簡報製作、雲端資源應用到商務行銷、公關媒體宣導與應對等，課程內容由淺入深，讓之前沒有經驗的學員在這3個月迅速培養工作技能，提升職場競爭力。

金門就業中心主任張哲銓表示，今年度特別針對每班職訓學員在結訓前皆辦理聯合徵才活動，並邀請各領域專家傳授就業準備、求職技巧及職涯規劃等課程。另結訓學員亦安排參加「電腦軟體丙級」檢定，通過率高達9成。除結束前輔導外，結訓後持續就業追蹤等關懷服務。今年度自辦職前訓練就業率高達90％，不僅能提升求職者儘快與職場銜接能力，也協助廠商招募優秀人才。

搬遷至金寧鄉榜林圓環旁新址的金門就業中心，除了提供就業媒合服務外亦有技能檢定、創業諮詢等服務，日後也將持續辦理電腦相關職業訓練班，歡迎有需求鄉親皆可來電洽詢，電話082-311119。