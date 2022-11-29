新北市石門有位72歲里長曾姓男子才剛當選3天，結果在今(29)日下午3時駕車時發生自撞意外，送醫搶救後仍宣告不治，詳細車禍原因仍有待釐清。
這起事故發生在今(29)日下午3時20分，曾翁當時駕駛車輛沿石門區北21鄉道往妙濟寺方向行駛，結果途中因不明原因自撞電線杆，警消獲報趕到現場將其救出後，發現他意識模糊，趕緊送往淡水馬偕急救，但最後仍不治身亡。
由於事故地點較為偏遠，現場無監視錄影器，詳細肇事原因有待警方釐清。
新北市石門有位72歲里長曾姓男子才剛當選3天，結果在今(29)日下午3時駕車時發生自撞意外，送醫搶救後仍宣告不治，詳細車禍原因仍有待釐清。
這起事故發生在今(29)日下午3時20分，曾翁當時駕駛車輛沿石門區北21鄉道往妙濟寺方向行駛，結果途中因不明原因自撞電線杆，警消獲報趕到現場將其救出後，發現他意識模糊，趕緊送往淡水馬偕急救，但最後仍不治身亡。
由於事故地點較為偏遠，現場無監視錄影器，詳細肇事原因有待警方釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。