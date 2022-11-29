新北市石門有位72歲里長曾姓男子才剛當選3天，結果在今(29)日下午3時駕車時發生自撞意外，送醫搶救後仍宣告不治，詳細車禍原因仍有待釐清。

這起事故發生在今(29)日下午3時20分，曾翁當時駕駛車輛沿石門區北21鄉道往妙濟寺方向行駛，結果途中因不明原因自撞電線杆，警消獲報趕到現場將其救出後，發現他意識模糊，趕緊送往淡水馬偕急救，但最後仍不治身亡。

由於事故地點較為偏遠，現場無監視錄影器，詳細肇事原因有待警方釐清。

才挑戰第四屆連任成功，72歲新北里長選上3天自撞車禍亡。(讀者提供)