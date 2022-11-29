24歲馬來西亞籍蔡姓女大生遭掐頸殺害，凶手是30歲的營造工人陳柏諺，檢察官根據陳男的手機紀錄，查出兩人碰面之前，陳已透過IG觀看她的照片，並以手機搜尋關鍵字「殺女友度她為佛」，又購買大量的止痛藥，作為畏罪自殺之用，10月13日在蔡女租屋處，正巧因金錢糾紛，觸發陳男凶殘本性。

起訴書指出，陳男在案發前1個月，曾搜尋過「為什麼能殺動物，不能殺人」、「妻子、女友、孩子，皆成為他手下亡魂」、「殺人度她」等文字文章，顯示本來有殺人念頭，卻還沒有對象，只有偶爾丟訊息給蔡女，雙方還沒有見面。

直至10月7日兩人見面，陳男與蔡女關係發展迅速，出入蔡女住處多次，得知蔡女打算自創品牌，於是在13日凌晨2點多，以一卡通MONEY匯款多次，達到最高上限9萬9999元，天亮後陳男後悔，想要追回匯款反遭到蔡女拒絕，時間點剛好觸發陳男凶殘本性。

檢警更查出，除了蔡女以外，陳原本打算要殺害別的女子，曾傳訊陳父，指稱要「超度」她，當陳想要拿回匯款遭拒，瞬間啟動他原本的計畫，先殺害蔡女後，返家再服用止痛藥，營造出畏罪自殺的假象，並早已想好答辯，先說幫助女友自殺、一時失手、兩人曾發生多次性行為等謊言，檢察官認為一切都是他殺人後的幻想。

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