桃園13個路口試辦行人優先時相，保障行人先行。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

為減少行人穿越路口與轉向車流產生交織衝突情形，桃園市交通局針對部分行人穿越常與轉向車造成交織衝突的路口，如學校、交通場站、大型賣場或醫院等，盤點出13處，率先試辦行人綠燈提早開啟措施，希望師法國外經驗，提升人車通行效率，進而提高交通安全。

交通局表示，全市大多數號誌化路口會同時設置行車及行人號誌燈，提供用路人穿越路口參考，考量部分路口位於學校、交通場站或大型商業設施附近，行人穿越量較一般路口龐大，若採一般行車綠燈與行人綠燈同時亮啟方式運作時，常有行人與轉向車產生交織衝突情形，也因同一時間行人與轉向車輛都要通過，對交通繁忙的路口來說，駕駛人要等好幾個紅燈，所以為了保障行人通行安全，並提升路口紓解效率，選定13處路口實施行人綠燈早開時相措施。

交通局長劉慶豐表示，在美國法律規定行人具有絕對的先行權，所以在各大路口皆可看到行人時相早開措施，保障行人優先通過路口。

劉慶豐說，以大溪區大溪國中前的「中華路與民權東路口」為例，大多數師生在上下學時間穿越中華路往來大溪市區，會與民權東路轉向進入中華路車輛產生交織衝突，若採取穿越中華路的行人綠燈早開，意即民權東路行車綠燈延遲亮啟措施，讓行人提前穿越路口，因行人已提前進入路口行穿線，車輛要慢行並停等禮讓行人通行後才能繼續行駛，可減低人車交織衝突的危險性。

位於中壢區高鐵桃園站「高鐵站前路與青心路口」等4處路口，兼具緊鄰交通場站及大型賣場等特性，尖峰時段也常發生路口人車交織衝突情形，也依各界建議實施行人綠燈早開時相，交通局後續將視實施情形評估擴大實施可行性。

劉慶豐提醒，行人及駕駛人行經實施行人綠燈早開路口時，請確實遵循號誌管制燈號行止，車輛務必禮讓行人先行、行人行經路口時也請快速通過，以維交通安全。