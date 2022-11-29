中市長春游泳池2016年5月間發生76歲董姓女泳客溺水不治事件，依規定須配置合格救生員4人，而現場僅1人，管理人「長春早泳會」鍾姓理事長被控涉業務過失，一審以救生員人數未符規定，判刑6月；二審判10月。台中高分院更一審以無法排除董女是心肌梗塞引起猝死，與救生員多寡無因果關係，改判無罪，可上訴。

台中市長春游泳池自2014年起由台中市府體育處委託「長春早泳會」管理，依據游泳池管理規範，應配置救生員4人，2016年5月2日上午7時許，有人發現泳客董女漂浮泳池水面，在場泳客及救生員緊急施救後，送澄清醫院搶救不治，經董家屬提告。

泳齡長達50多年的董女，76歲、身高159公分，每天晨泳，深諳水性，案發處是水深140公分相對安全的外側水道。依規定，長春游泳池規模應配置救生員4人，但案發現場僅1名涂姓救生員。

涂姓救生員證稱，董女下水前告知身體稍有不適，他出言勸阻，但董堅持下水；鍾姓理事長否認業務過失，並供稱，董是心肌梗塞瞬間猝死，與救生員多寡無關。

相驗法醫證述，驗屍發現董女嘴巴流出大量血水、口鼻周圍有乾掉泡沫，「窒息」徵象很明顯，並未解剖，判定直接引起死亡原因是「窒息」，先行原因是「溺水」。

第一個發現溺水的丁姓泳客證稱，當時泳客超過15人，他發現死者在最外側以臉朝下的姿勢漂浮水面，估計應事發後2分鐘內就發現及救援。鍾男委任律師則強調，現場有合格救生員執照的泳客至少5人以上，救生員人數與董女死亡並無因果關係。

一審法官認定，游泳池未依法安排足夠救生員，泳客發生意外時救援資源不足，因救護不及導致死亡，依業務過失致死罪判鍾男徒刑6月，得易科罰金。鍾不服上訴。

二審法官認為，游泳池應設救生員4人卻僅設1人，屬嚴重疏失，鍾男不承認過失，對死者家屬二次傷害，過失致死罪法定刑則為「5年以下、拘役或50萬元罰金」，認定一審判刑過輕，撤銷原判、改判10月。鍾不服上訴，最高法院撤銷原判，發回更審。

台中地高分院更一審法官囑託台灣大學醫學院鑑定，檢驗研判，無法判定是否「溺水窒息」死亡，至於心肌梗塞的診斷需有心電圖、血液、心導管等檢查、司法解剖等證據才能判斷。

台灣急診醫學會函覆認為，一般溺水因生理反應會有掙扎動作，若心臟突然停止則不會明顯掙扎，從有無目擊掙扎可合理研判是溺水或心臟突然停止造成。

救治的澄清醫院診斷則認為，董女死亡原因「不詳」，因心肌梗塞死亡引起猝死的可能性極高，而口鼻血水是因心臟體外按摩所引起。

現場目擊施救的泳客及救生員等4人一致證稱，發現死者在水面靜止漂浮，救起即施行體外心臟按摩，過程未見死者口鼻有水流出。

法官以無法排除董女可能因心肌梗塞引起猝死，無法認定救生員不足與董女死亡有因果關係，判決撤銷原判，改判無罪。