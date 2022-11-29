經高雄市警察局通知，蔡妻已於日前將退休金205萬餘元全數匯款繳還。（執行署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

高雄市警察局維新小組蔡姓督察員任內包庇賭博電玩業，收受693萬賄款，2020年被依貪汙治罪條例判刑18年6個月確定，事後銓敘部處分蔡男應繳回退休金、優惠存款利息共205萬4349元，但蔡男家人卻遲未繳回，直到行政執行署嘉義分署將蔡男所有財產包括房地產、帳戶存款查封，蔡男家屬才繳回全數退休金。

執行署嘉義分署表示，目前在高雄監獄服刑中的蔡男原為高雄市警察局維新小組督察員，高雄市仁武區的賭博電玩業者為避免遭警方取締，自2012年7月至2015年10月間，由李姓業者出面向其他業者收取「公關費」，金額依店家機台數量計算，透過已退休陳姓前警官向蔡男等3名警官按月行賄，其間蔡男共收賄693萬元，案經判刑確定後，公懲會即將涉案3人撤職。

至於蔡男雖在案發期間2015年12月間退休，但最高法院2020年10月7日判決蔡男有期徒刑18年6個月確定後，依公務人員退休資遣撫卹法第70條規定，其因法定事由喪失請領退休金的權利者，之前溢領之退休金應予繳回，不過高雄市警局通知家屬後，屆期仍未繳回。

嘉義分署受理執行後，執行人員迅速清查蔡男財產，發現他除有銀行帳戶存款，在嘉義縣布袋鎮有1間約30坪的3樓透天厝，執行人員隨即扣押存款並查封該透天厝房地，並告知蔡妻如不繳回溢領退休金，將馬上進行法拍，蔡妻表示會繳還款項，請分署暫時不要法拍，經高雄市警察局通知，蔡妻已於日前將退休金205萬餘元全數匯款繳還。