陳玉水上節目分享她的創業追夢歷程。（移民署提供）

師大教學與課程碩士陳玉水，曾為新住民編寫台越法對照表，多年前因想念家鄉料理，在師大夜市擺攤車賣越南美食，透過堅持、努力最後開起店面，連總統蔡英文都曾光臨品嚐，一路走過的點點滴滴，陳玉水日前在內政部移民署PODCAST節目「文化談新事」中侃侃而談，也鼓勵在台新住民要有希望，勇敢追夢。

陳玉水說，因為父母親都很喜歡做料理，從小耳濡目染的她經常下廚，加上剛來台灣求學時，特別想念越南的家鄉料理，所以決定把家鄉味當作創業的第一步，在師大夜市裡擺起小攤車賣越南風味便當，剛開始時乏人問津，經過不斷調整口味、請人試餐，最後成為師大學生口耳相傳的在地美食。

這幾年遇到疫情，讓陳玉水反思行銷策略，除優化外帶流程，也推出多元折扣吸引客群，更設計自家菜色微波食品，民眾不用出門便可享用美食，因為有這些嘗試和錯誤，才能在學生圈內創造口碑，連總統蔡英文都前來品嚐。

陳玉水鼓勵同樣懷有創業夢的新住民朋友不管規模大小，都要先勇敢地踏出第一步，唯有向前邁進夢想才有可能實踐成真。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，在台新住民蘊含著精采多元的母國文化，移民署目前舉辦「第9屆新住民及其女子築夢計畫」，即日起至12月19日截止受理報名，築夢獎金最高8萬元，歡迎大家「敢夢、築夢、圓夢」，讓移民署作新住民的靠山。