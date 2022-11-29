遠東巨城購物中心董事長李靜芳（右一），帶領全體主管同仁高呼口號，全力衝刺周年慶。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

Big City遠東巨城購物中心Big Shopping周年慶將於12月1日至12月12日登場，看準大新竹人的高所得與高消費力道，巨城此檔要挑戰12天28億、成長3.8％（含遠東SOGO百貨新竹店）的業績，並為此推出多項好康，民眾可趁此買一波。

巨城指出，今年前3季已完成逾1500坪的改裝工程，引進眾多新竹獨家店櫃，持續精進餐飲、服飾業種並導入網紅人氣品牌，推動商品潮流年輕化、提供消費者更豐富的選擇，維持25％換櫃率帶動整體業績成長逾12％。

第4季也陸續開出潮流服飾、甜點輕食、主題餐廳、室內兒童遊樂園等超過10個全新專櫃，在週年慶人氣買氣加持下完成年度改裝最後一塊拼圖，年營收有望再創新高、氣勢銳不可擋。

今年也看準大新竹地區的高消費力，首度推出周年慶期間當日消費累積滿百萬即贈5萬元家電購物金，首日消費累計50萬送1萬5、累計80萬送2萬5購物金。

首4天累計滿額再送精品好禮；巨城VIP大募集，消費滿額可直接入會享各式好禮及品牌專屬優惠，還可立即享周年慶期間跨日消費累計及當日消費滿額等多重促銷活動，最高贈送1萬元購物金。

全館消費還有各樓面滿千送百、指定業種滿額贈、平日消費再加碼直接回饋給消費者，另有18大銀行信用卡滿額禮、購物刷HAPPY GO Pay點數最高18倍送等，瘋狂促銷不手軟最高回饋23.8％。

巨城指出，周年慶期間連鎖大型店感謝祭同慶，推出各式加碼活動好禮大方送；值得3C迷關注的新品發表，跨界智慧手錶、平板電腦筆電、無線耳機、高階數位單眼相機及鏡頭系列，巨城周慶開賣享優惠。

此外，即將到來的耶誕節和跨年，熱門卡通、益智手作等各類玩具禮物商品，以及年輕族群喜愛的居家實用、辦公小物、生活雜貨等交換禮物的熱門商品將帶動一波選購潮。

由於明年農曆春節來的早，各式糕餅禮盒、冠軍咖啡、養生保健禮盒多項搭配自用送禮兩相宜，趁早預訂優惠多。

另，全台最多最夯快閃首選的巨城，周年慶期間更匯集超過120個話題快閃店及聯合特賣品牌再掀排隊旋風，其中超過1／3是桃竹苗獨家品牌。

包括由快閃升級為全台首家正櫃的北海道霜淇淋之神「CREMIA」，為巨城周年慶推出首5日獨家新口味搶先上市，還有來自日本京都的「然花抄院」各式經典和果子、日本第一高級生吐司美譽「乃賀美」、辣醬界愛馬仕之稱的「ONE CHILLA灣沏辣」、稱霸南台灣的手工麻糬「董師傅」等全台網紅名店推出限定獨家商品。

看好解封後社交活動頻繁，聯合特賣引進今年全台唯一6折快閃的潮流服飾「Stussy」、萬年不敗的休閒女鞋「MINNETONKA」年度出清優惠、歐美日系開架式美妝保養等多個品牌特賣。

還有近期討論極高的「LaSova 」總裁枕，安排專人協助測試並挑選合適枕頭，各式生活家電家飾及多個網路人氣極高的女裝品牌，萬件商品最低2折起，年度最後1檔就在巨城。