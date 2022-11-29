「被同事和主管唸了…」一名壯碩的男網友無奈表示，自己因為運動的緣故，平時習慣穿緊身衣，不料錄取新工作後，主管和資深同事卻因此頻頻向他勸告，這種穿著不只讓旁人有壓力，甚至會被懷疑有暴力傾向。貼文曝光後，也有不少網友認同，直說：「低調保平安」。

原PO在論壇《Dcard》上以「工作不能穿運動緊身T恤嗎？」為題發文，表示自己有健身的習慣，訓練兩年下來，不論是肌肉線條或是肌肥大都有一定的成果，也很常穿著比較貼身的運動服裝，最近錄取作業員後，竟被資深同事和主管勸誡：「不要穿這種運動緊身衣」。

原來，主管和同事認為，這種穿著讓人倍感壓力，甚至覺得會有暴力傾向，「感覺是個有閒有錢，保養身體的紈褲子弟」，同事也建議，工作穿的衣服越寬鬆越好，不要刻意露出手臂肌肉，以及沒有贅肉的腰身，直說：「越大件越安全，讓人比較看得順眼」。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「練肌肉就是為了讓人心平氣和的跟我講話啊，不然咧」、「應該是很多同事拿這個講些閒話吧，主管提是為你好」、「覺得有點管太多」；另外，也有人提醒，職場上的穿著還是不要太醒目比較好，「在公司真的要低調，低調才能保平安」、「公司都知道我有練，但我都穿oversized去換制服」。最後，原PO也在留言串中現身，笑說：「我後來都穿2XL，大家都相處得很愉快，還一起聚餐唱KTV」。