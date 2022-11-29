投信法人指出，觀察產業面表現，包含電動車在內之相關的整車、電池，以及電控相關的軟體，可望保有一定成長動能，長線看好。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，研究機構統計，2022年全球電動車銷量預估達1,004萬輛，年增長60％，2023年預計仍能維持33％的增長。此外，全球電動汽車銷量預計2023年將同比增長20％，達4,628億美元的收入。電動車繼續維持長線成長趨勢，未來將有機會快速發展。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，近年來在極端氣候干擾以及地緣政治導致能源供應危機的影響下，部分國家也體驗到限電停電帶來的諸多不便，為求降低對石化燃料的依賴，維持穩定供電與更具效率的電力調度，令太陽能與風力等多元電力發展備受重視，相關基礎建設布建如火如荼進行中，也帶動相關商機，包括智慧電網、儲能設備等重要電力解決方案，多元電力產業之成長性值得期待。