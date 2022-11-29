資深女星伊能靜嫁給小她10歲的大陸男星秦昊，不時會在節目上或社群放閃，幸福模樣羨煞眾人，豈料，最近伊能靜突發一段影片，眼眶泛淚並寫「掉下來就輸了」，讓網友瘋猜他們可能婚變，引起熱烈討論；伊能靜29日晚間發聲闢謠，更以簡單6字「很平凡但有愛」敘述與秦昊的家庭狀況，讓看好戲的人都散了。

伊能靜因為一段抖音影片被傳出婚變小10歲老公秦昊，29日晚間她在微博發文闢謠，說自己只是發給抖音特效，網友們反應不至於那麼誇張，更無奈地說，「秀恩愛說矯情，寫小作文說缺，啥都不寫也有問題」；伊能靜也對質疑他們婚姻的人喊話，「你們好好的，先關心自己，我們家很平凡但有愛，別操心」。

伊能靜29日發抖音引起網友瘋傳婚變秦昊，她在晚間發聲明闢謠。（圖／摘自伊能靜抖音、伊能靜工作室微博）

在伊能靜聲明中解釋，她的影片只是特效，沒有任何婚姻和家庭關係影射；也對於秦昊日前被拍到與女子吃飯闢謠，當天是她與秦昊、工作夥伴邊吃飯洽談工作，流出的畫面是被斷章取義，導致部分網友惡意解讀、杜撰不實消息；最後也表示，藝人私生活不想占用公共資源，但名譽已受侵害，不得已跳出來說明真實情況，「切勿輕信謠言，傳播擴散不實信息」。

29日伊能靜在抖音上傳一段泛淚影片，寫下「我把淚含在眼眶裡，因為我知道，掉下來就輸了」，讓網友列出3點猜伊能靜和秦昊婚姻觸礁，從雙方微博都看不到彼此動態，秦昊有新作品伊能靜也不像過去幫忙宣傳，而近期伊能靜多半都是分享自拍獨照或跟大兒子小哈利合照，因此感情是否生變引起熱議。