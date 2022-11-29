傳奇超模凱特摩絲（Kate Moss）今年九月驚喜現身於Bottega Veneta 2023春夏系列伸展台上，引起許多討論，日前品牌發佈全新形象大片，才發現這個合作不僅僅只有大秀，只見畫面中她一絲不掛地坐在椅背寫著品牌名稱的椅子，在社群上再度引起熱烈討論，為品牌將於邁阿密設計展的計畫帶來大量曝光。
凱特摩絲身下的椅子是品牌創意總監Matthieu Blazy邀請來建築、藝術、設計界巨擘Gaetano Pesce合作打造的為2023春夏系列秀場內賓客400張「Come Stai?」（你好嗎？）座椅，秀場內的每張座椅每張都是獨一無二，椅子上的繪畫、詞語都截然不同，品牌也為此推出同名限量書籍，收錄雙方合作的想法、方式及過程，並揭開了 Pesce 和 Blazy 幕後創作的實踐與價值觀之間的連結。
而這400張椅子則將於即日起至12月4日，於邁阿密設計展亮相並公開販售，同時也可於Bottega Veneta 官網中查詢，每只座椅約在21萬7400元至32萬6000元不等。
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