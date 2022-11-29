微型電動二輪車騎乘新規上路，罰則多多，請民眾特別注意(圖／金門縣警局提供)

微型電動二輪車騎乘新規上路，罰則多多，請民眾特別注意(圖／金門縣警局提供)

「道路交通管理處罰條例」已經修法，自明(30)日起，微型電動二輪車（舊稱電動自行車）必須投保強制險、懸掛牌照才能上路。警方提醒鄉親，要注意相關新制規定，避免常見違規行為的發生，以免遭取締而受重罰。

警方表示，騎乘微型電動二輪車雖不用駕照，但駕駛人必須要年滿14歲才能騎乘，未滿14歲騎乘，將依道路交通管理處罰條例(以下稱處罰條例)第72條之2規定，可處新臺幣(以下同)600元以上1200元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，車輛移置保管。另騎乘微型電動二輪車也要戴檢驗合格的安全帽，未依規定戴安全帽者，依處罰條例第73條第4項規定，可處300元罰鍰。

金門縣警局指出，擅自增、減、變更微型電動二輪車的電子控制裝置或原有規格，依處罰條例第72條第2項規定，可處1800元以上5400元以下罰鍰。乘微型電動二輪車，行駛速率不得超過每小時25公里，違者依處罰條例第72條之1規定，可處300元以上1800元以下罰鍰，另未依標誌、標線、號誌指示及夜間未開啟燈光，依處罰條例第73條規定，可處300元以上1200元以下罰鍰。

警方強調，酒後騎乘微型電動二輪車，經測試檢定酒精濃度超過規定標準，依處罰條例第73條第2項，可處1200以上至4800元以下罰鍰、禁止駕駛且移置保管車輛。如駕駛人拒絕接受酒精濃度測試之檢定者，處4800元罰鍰，當場禁止其駕駛且移置保管車輛。

警方也呼籲，微型電動二輪車上路前，要投保汽車強制責任保險，未投保者，依強制汽車責任保險法第49條規定，可處750元以上1500元以下罰鍰，如未投保而發生交通事故，可處9000元以上3萬2000元以下罰鍰，新規上路，罰則多多，請民眾特別注意。