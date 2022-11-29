市府勞工局今年辦理2場次「國際勞動力一家親聯誼活動」，第2場次今天在十鼓文化園區舉行。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府勞工局29日辦理「國際勞動力一家親聯誼活動」，邀請中華醫事科技大學、崑山科技大學新南向國際專班的外籍生一同參與，除了讓外國人認識台南文化及在地之美，也提供最新法令及生活資訊。即將明年春季畢業的外籍生分享，「有點畢業旅行氛圍及感動」，希望畢業後有機會能再次造訪台南。

勞工局今年辦理2場次「國際勞動力一家親聯誼活動」，第2場次今天在十鼓文化園區舉行，邀請中華醫事科技大學明年春季即將畢業的同學來參與；此次參加活動的包含「化妝品應用與管理系國際學生產學合作專班」，將於明年112年度畢業的孩子，而這批外籍生也是勞工局從入境服務到畢業的一群孩子。

勞工局長王鑫基說，透過此活動，也向外籍生宣導在台生活及相關法令權利，如：目前防疫訊息、騎乘電動機車規定及注意事項。另內政部移民署也透過通譯人員，加強宣導各類網路新型態詐騙，並強調三多「多看、多聽、多問」，避免輕易掉入詐騙陷阱，影響個人居留權益。