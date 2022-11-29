由台灣世界少棒聯盟與山豬科技共同發起的「2022體育捐贈之旅」第4站來到宜蘭竹林國小，和前面幾站活動一樣在邀請到在電視節目「全明星運動會」擔任黃隊隊長的退役職棒球星郭泓志，以及「卡比獸教練」林家緯到場訓練。

現場不但有捐贈球衣、比賽用球等各式訓練用品，全明星運動會成員彭尊、瑋澤、Zing、奕翔也一同參與，和小球員一同進行「運動科學訓練強化營」，來加強運動科學訓練觀念及操作。

這次強化營除了一般的體能訓練，也因應不同年級制定不同的訓練課表，過程中兩位教練郭泓志、林家緯也不斷要小球員「喊」出來，希望透過聲音激勵隊友也提升自己士氣，並讓原本枯燥乏味的練習或緊張的比賽變得輕鬆，進而享受比賽且找到樂趣。

「2022 體育捐贈之旅」是由山豬科技、台灣世界少棒聯盟(TLLB)與旅美球星郭泓志共同合作，全台巡迴透過捐贈球具與運動教室的概念，將運動科學、相關訓練營及公益活動推廣到台灣基層學校，山豬科技並期許透過 《體育捐贈之旅》 能為基層體育推廣貢獻一份心力。