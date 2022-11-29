台灣百萬YouTuber蔡阿嘎，多年來拍攝台灣相關影片與時事討論，推廣家鄉不遺餘力，且個性非常親民幽默，拍片題材從起初的台語教學到嘗試多元題材，老婆二伯和兩個小孩都入鏡，一家人相當受網友歡迎，近期日本謎片女優深田詠美現身台灣，蔡阿嘎邀請對方一起拍片，內容相當刺激，讓許多網友笑翻。

蔡阿嘎邀來AV女優深田詠美一起拍片，蔡阿嘎讓攝影師蔡宗翰成為本次教學的實驗對象，讓深田詠美傳授增進夫妻情趣的挑逗技巧，她在影片中穿著比基尼和皮裙，火辣身材超吸睛，她緩緩靠近蔡宗翰在耳邊用氣音說：「大好き（最喜歡你了）！」蔡宗翰瞬間爽翻狂笑。

第二關觸摸身體敏感帶，深田詠美站在蔡宗翰背後伸出雙手在男方的胸口游移，不時撫摸重點部位，手勢相當純熟，超親密接觸讓他都流汗了，其他人檢查有無生理反應時，發現一切正常，蔡阿嘎調侃「一般男生應該第二關就差不多了，你真的要去看醫生喔」。

蔡阿嘎攝影師蔡宗翰被女優深田詠美背後環抱。（圖／蔡阿嘎youtube）

（來源／蔡阿嘎youtube）

第三關撫摸大腿，深田詠美貼著蔡宗翰蹲下，豐滿上圍靠著對方大腿，撫摸同時身體也跟著上下移動，讓人看了臉紅心跳，面對如此火辣攻勢，蔡宗翰仍然沒有生理反應，第四關是背後擁抱，深田詠美接著貼上蔡宗翰的背部，雙球甚至擠到變形，超害羞互動讓對方低頭狂笑，蔡阿嘎看了都直呼：「你年終要捐5個月出來」，第五關深田詠美一邊發出嬌喘，一邊將蔡宗翰的手指放到飛機杯裡，最後她還彎腰求訂閱，相當有誠意。