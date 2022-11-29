九合一大選結果出爐，民進黨慘敗，蔡英文總統也宣布即刻辭去黨主席職務，而日前媒體人彭文正提告總統蔡英文「確認博士論文不存在」，台北地院更在今、明（11/29、11/30）兩日密集開題，蔡英文委任律師連元龍今日強調，明天會攜帶蔡英文博士論文原本以供檢驗，但彭文正委任律師張靜預告，他可以至少舉出5項證據打臉，引發討論。

今（29）日下午蔡英文論文門的案子開庭了3個小時，彭文正也以視訊出庭的方式參加，而彭文正的律師就為了本案算不算是矚目案件，需不需要3名法官一同審理，及案件該不該迴避，激烈爭執，彭的律師李震華還因此遭法官張詠惠諭知，要他冷靜，否則將請法警要他到法庭外。法官張詠惠解釋，彭的律師先前聲請法官迴避遭最高法院駁回確定，且本案沒有法官自行迴避的事由，她強調法官沒有政黨色彩及偏頗情況，本案從2019年至今，沒有法律上的停止審判事由，應繼續審理。

同時連元龍也庭呈補發的蔡英文博士學位證書，並強調蔡英文就是已繳交論文、通過口試，學校才會頒發學位證書，學位證書可以證明蔡英文博士論文存在。這時彭文正則反擊，「我問你有沒有結婚證書，你抱孩子出來幹什麼？」彭文正更強調，蔡英文就是論文原本拿不出來，才提一卡車間接證據。這時法官也詢問連元龍：「有沒有1984年保存到現在的論文原本？」連則坦言：「有！明天可以攜帶過來！」沒想到一旁的張靜卻爆出，他們已經找到30年前蔡英文同班同學的博士論文比對。

張靜強調，LSE的博士論文有幾個特徵：「第一是『藍皮』，而明天拿來的應該是黃皮或黑皮；第二是『防偽線』；第三『版權頁』；第四是『流水號』，是1895年以來600多本博士論文的號碼，偽造的根本插不進去；第五是『單面印刷』，因為當時的印刷方式不允許雙面印刷」。張靜表示明天可以當庭播放影片，與連元龍攜來的論文原本比對。

而連元龍聽完後強調，蔡英文是學生，學生把論文交給學校，學校如何保存是學校的事，請彭文正去告LSE英國政經學院、倫敦大學。彭文正、張靜、李震華卻駁斥，所謂蔡英文的論文在LSE根本沒有被當論文保存，是2019年才送過去「婦女圖書館」，國家圖書館裡面的也是這本，他們要求傳喚LSE、國圖收錄論文的人作證，彭文正更強調應該傳喚當事人蔡英文出庭作證，而全案明天再開庭。