高雄市鳳山新住民家庭服務中心在為期6周的進階課程，讓新住民有機會走出家庭展現自我，來自廣東的真真，在進階課程中，藉由她自身受暴的經驗，進而宣導防暴概念，受惠許多需要協助的人。

高雄市鳳山新住民家庭服務中心推出「新家日常‧新住民女性增能培力計畫」，發展屬於多元文化融入性別議題之相關素材，實踐到家庭、社區或原屬團體的生活裡，用不同的視野看性別議題，讓新住民從學習者蛻變成分享者，培力學員成為未來性別意識講師。

課程規劃上，特別以「媒體報導中的新住民」為主題來探討性別意識，並從家庭空間的覺察，引導學員感受身體與情緒的記憶，重新解構、組裝生命故事，再運用實作素材，如纏繞畫、蛋糕黏土、菲式料理等做分享。

學員們思考自身經驗、回顧在原家鄉的生活狀態及婚後生活，培力學員們成為「未來性別意識講師」，讓學員們看見自己的能力，也有機會將所學分享至社區，讓多元文化與性別意識相遇，種下性別平等的種子。

真真藉由講師的帶領，重新看見屬於自己的能力，也感恩母國原生家庭的環境，讓她擁有韌性及獨立自主的特質來面對生活的困難，透過對於婚姻的回顧，讓自己有勇氣能在異地為自己勇敢去面對生活所帶來的挑戰。

她很開心可以有機會將自身的故事傳遞出去，告訴現在面臨婚姻或暴力危機的女人，要為自己勇敢一次，在生活中做自己。