宜蘭縣長林姿妙與礁溪鄉長張永德、宜蘭觀光協會理事長王文新等人，一起舉行宣傳記者會。（吳佩蓉攝）

溫泉季大巨人燈飾展示時間為即日起至明年2月5日，每天晚間5時30分到11時。（吳佩蓉攝）

從仁愛路步行在公園至德陽路區域內，林間樹木、路徑、小橋等皆以燈光裝飾投射於灌木欉、地面及屋牆上，呈現閃閃光點搖曳飄動，好不浪漫。（吳佩蓉攝）

從仁愛路步行在公園至德陽路區域內，林間樹木、路徑、小橋等皆以燈光裝飾投射於灌木欉、地面及屋牆上，呈現閃閃光點搖曳飄動，好不浪漫。（吳佩蓉攝）

宜蘭年底最大盛事「2022冬戀蘭陽溫泉季」，12月2日至11日在礁溪湯圍溝溫泉公園熱鬧登場；2日由「祈水感恩禮暨選手之夜」拉開序幕，陸續有礁溪溫泉馬拉松、踩街嘉年華、溫泉美食展及溫泉音樂會等，活動精采可期；縣長林姿妙表示，歡迎全國民眾一起來礁溪，體驗蘭陽冬季的魅力。

「2022冬戀蘭陽溫泉季」為期10天的活動，12月2日由宜蘭縣溫泉產業發展協會舉辦的「祈水感恩禮暨感恩之夜」揭開序幕，3日則有礁溪鄉公所主辦的「礁溪溫泉馬拉松」；重頭戲在4日的開幕暨踩街嘉年華會，有宜蘭在地產業、社區、學校等近50個團隊參與踩街，著創意裝扮、繽紛走上街頭，從礁溪溫泉路出發至礁溪路、育才路、中山路等路段，讓遊客嗨翻天。

值得一提的，今年「2022冬戀蘭陽溫泉季」的主題曲，由藝人艾瑞以「擁抱蘭陽溫度」為發想創作的，唱出蘭陽溫泉、溫暖療癒，就像蘭陽溫暖的人情味一般令人著迷。另特別編排舞劇「噶瑪蘭靈泉」，演繹出專屬蘭陽的暖心舞碼。

宜蘭縣政府為行銷宜蘭，活動期間於礁溪湯圍溝公園旁設有「溫泉美食旅展」，有溫泉觀光產業、旅宿業、美食伴手禮及文創商品，還有獲選為宜蘭TOP 10好食、好物優質店家擺攤，民眾只要於溫泉美食旅展消費即可至服務台兌換紀念品，消費滿額還可參加抽獎，獎項有SWITCH遊戲機、五星飯店住宿券、餐券、泡湯券等多項大獎。

另，重頭戲「溫泉音樂會」12月10日於溫泉路、健康路口晚上7時熱力開唱，超強卡司有金曲獎歌手JULIA吳卓源、男團節目原子少年出身的「Ozone」、科幻女團「科幻女團HUR」及原創音樂創作歌手艾瑞接續溫暖演出，用歌聲傳遞蘭陽溫泉季的溫暖。

最吸睛的就在湯圍溝溫泉公園入口處，設有2座身長9米、6.5米、手拿樂器的雪山巨人，及手持各種樂器的音樂小精靈燈飾裝置，展現今年溫泉季的溫暖氛圍；往公園內走去，溫泉魚在空中、水中，吸引遊客駐足。

從仁愛路步行在公園至德陽路區域內，林間樹木、路徑、小橋等皆以燈光裝飾投射於灌木欉、地面及屋牆上，呈現閃閃光點搖曳飄動，好不浪漫。溫泉季大巨人燈飾展示時間為即日起至明年2月5日，每天晚間5時30分到11時，相關活動資訊可參考官網www.yilanhotspring.com.tw 。

林姿妙說，12月是泡湯的好日子，所以縣府全力支持，帶動觀光、士農工商的發展，歡迎全國好朋友來到美麗的礁溪鄉，這是全國排名第一名的溫泉，能夠帶來溫暖幸福，觀光、美食、文化、藝術齊頭並進，一起努力拼出宜蘭的好生活。