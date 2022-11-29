蔣榮宗出席南加大校友會音樂會《舞動南加州的陽光》。(ZONG MUSIC提供)

蔣榮宗正為影集《歡迎光臨 二代咖啡》擔任音樂統籌及原創配樂。(ZONG MUSIC提供)

蔣榮宗出席南加大校友會音樂會《舞動南加州的陽光》。(ZONG MUSIC提供)

蔣榮宗日前登上衛武營表演。(ZONG MUSIC提供)

蔣榮宗近年不僅為三金典禮打造配樂，更應邀為國際大導李安紀錄片配樂，並入選成為「葛萊美導師」，他今（29日）長尾巴滿27歲，前（27日）在高雄衛武營出席南加大校友會音樂會《舞動南加州的陽光》，正式集郵台灣三大天花板音樂殿堂，他在演奏會中演奏甫數位發行的原創生物音樂《Natural Bound自然．緣起》，更在這場壓軸的高雄演出，獻出限定版彩蛋，演奏父親蔣三省的傑作，現場大喊安可。有趣的是，當演出結束，他被招喚到前台謝客時，一顆超級大蛋糕出現眼前，讓他又驚又喜，「沒想到提前被慶生了，好感動！」他不改調皮打趣說：「奶油還沾到西裝，太香了！」表示拍照過程一直想偷吃。「很開心看到高雄的樂迷，熱情參與跟給我支持，非常感動啊。」

蔣榮宗也感性提及新冠疫情三年對自己的影響，他說：「這三年其實經歷了蠻多不同的經驗，從音樂創作到擔任金曲音樂節引言人、入選葛萊美學院的學生到擔任導師、從影音創作到程式語言，這些過程」都是自己在精進與挑戰的過程！」他也獲邀參與「金馬59」頒獎典禮，除了驚艷於本屆的整體視覺與節目安排，更有趣的是，因為他正進行的《歡迎光臨 二代咖啡》配樂，李淳也有參演，「看到李淳在台上的感覺很奇特，因為每天都看到他在影集裡很特別的演出，讓坐在台下觀禮的我，有種沈浸在製作影集音樂的平行時空錯覺中！」

蔣榮宗商演、邀約不斷，近期還以南加大校友身份，獲邀參加在台3年一度的南加大音樂學院校友音樂會《舞動南加州的陽光》，共有北中南三場，也因為這盛大隆重的盛會，年輕的蔣榮宗首度登上台灣三大音樂殿堂，一舉集郵「台北國家兩廳院演奏廳」、「台中國際歌劇院」和「高雄衛武營國家藝術文化中心」成就解鎖，他也在衛武營受到熱情粉絲的包圍和慶生，他表示是一輩子難忘的珍貴回憶！