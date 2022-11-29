「館長」陳之漢昨日開直播聲稱，警政高層透露館長槍擊案被上面壓制，辦不了。對此，新北地檢署澄清，檢方仍持續往上溯源相關共犯，積極偵辦，此類說法純屬虛構。（蔡雯如攝）

「館長」陳之漢2020年遭寶和會槍手連開3槍，高院判處槍手16年徒刑，全案仍在最高院審理，不過，館長昨日在直播稱，警政高層透露本案被上層壓制了，辦不了。對此，新北地檢署今回應，絕沒有此類狀況，此類說法純屬虛構，檢方仍持續往上溯源相關共犯，積極偵辦。

館長昨日開直播聲稱，民進黨後面就是黑道，館長槍擊案與此有百分之一千的關係，並稱前立委幫他收集資料，問到最後，警政高層透露，館長案不能辦，被上面壓著，館長也稱「選完了嘛，我可以講了嘛，出來面對」，網路社群也掀起討論。

對此，新北地檢署今澄清，館長2020年8月28日凌晨2時許在健身房前遭人槍擊，檢方立即分案由重大刑案組檢察官陳詩詩指揮偵辦，本案有犯罪組織涉入，為求遏止、瓦解犯罪組織，陳檢察官統整檢警資源，指揮警方發動4波搜索及拘提行動，聲押禁見6人獲准，突破關鍵證人，也清查寶和會的犯罪資料，徹查其餘3件槍擊案、擄人勒贖案及恐嚇取財案。

檢方表示，檢、警不眠不休，積極偵辦館長遭槍擊案，清查犯罪組織相關犯罪，迅速起訴並經一、二審法院重判，由於犯罪組織龐大，組織架構及金流盤根錯節，因此檢方除了起訴外，也積極向上溯源偵辦，找出相關共犯，絕無「上面檢察官壓下來，不敢辦」等狀況，該說法純屬虛構。