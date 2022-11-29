懷孕會不知道？一名男網友透露，和女友交往4個月，最近對方突然發現懷孕了，到醫院檢查後才發現孩子已經6個月了，推算了一下時間，孩子的親生爸爸應該是女友的前任，晴天霹靂的消息讓他崩潰不已，不過他還是選擇留在對方身邊照顧她，「要努力賺奶粉、尿布錢」，文章曝光後引發熱議。

一名男網友在論壇「Dcard」發文表示，和女友7月底在一起，目前已交往4個月了，2人在開學前有發生過性關係，最近女友的爸爸發現女友有點變胖了，就要求她驗孕，而女友也坦承，自己已經3個月沒來月經了，原PO聽到的當下猶如晴天霹靂，而驗孕的結果確實也是2條線。

原PO表示，女友6月和前男友分手，最後一次的生理期時間是5月，分手前她也有驗孕，不過當時是1條線，所以沒有想太多，加上女友有服用抗憂鬱的藥物，所以才覺得生理期晚來很正常，並且也沒有懷孕的徵兆。

不過事後女友和媽媽到醫院檢查，發現孩子已經6個月了，照時間推算孩子的親生爸爸應該是前男友，讓他崩潰「其實我已經做好當爸的準備，沒想到孩子是別人的…」。

由於胎兒太大，已經無法做人工流產手術，所以女友只能選擇生下來，原PO則因為很愛對方，選擇留在對方身邊照顧她，只是替女友抱不平，「憑什麼女方懷孕男方可以像沒事一樣，沒有什麼法律可以懲治那個可悲的前男嗎？」，但他同時也表示，既然女友要養小孩，自己也只能努力賺奶粉錢和尿布錢了。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「既然是前任的孩子就一定要找到他阿，射了不用負責任膩，法律不是可以跟對方討扶養費？」、「笑死，接盤接好接滿」、「6月分手，7月底在一起交往？這間隔短到不可思議…你心臟也是很大顆，氣度恢弘，心地單純，你怎麼沒想過一切都是套路呢…」、「養別人的，很大愛，千萬不要結婚」、「笑死，小孩以後長大越來越像前任，自己選的人生記得走完阿，不要以為自己現在很帥很負責到最後在那哭」、「我只知道自己懷孕還不知道蠻扯的，其實根本知道吧」。