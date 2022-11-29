大陸上海市有名陳姓男子因搬新家，他跟著搬家公司一起到新房子後，便將價值26萬的重機停在大樓下的停車格，豈料，當他回家整理搬家的東西後，再下樓要騎車出門時，竟然發現愛車已倒在地上，讓他心疼不已，但也疑惑重達百公斤的重機，不可能輕易被風吹倒或是稍微輕碰到就倒，於是他調閱社區監視器，發現愛車竟然是被1名阿嬤故意推倒。

綜合陸媒報導，上海市1名熱愛重機的24歲陳姓男子，今年6月時因搬了新家，當時他下午4時許隨著搬家公司一起到新居，將愛車停在樓下停車格內，便上樓整理、收拾物品，直到晚間7時許，他下樓竟然看到自己的價值6萬元(約新台幣26萬元)的重機被推倒在地，心疼不已，但是他很疑惑重達百公斤的愛車，不可能被風吹倒，或是不小心被碰到倒車，懷疑有人故意將愛車推倒。

陳男聯絡社區管委會後，透過監視器畫面發現，有1名步履蹣跚的阿嬤，手上還掛著袋子，見到他的愛車後故意推倒，據當時工作人員指出，這名阿嬤今年60多歲，獨居1個人，由於阿嬤患有精神障礙，經濟狀況也不好，他要獲得賠償有點難，恐怕要自認倒楣，而且，工作人員也表示，阿嬤的作為並非第一次，也曾推倒過其他住戶的機車、甚至拿磚頭砸車，但最後都不了了之。

陳男的重機因倒車導致車上有多處刮痕，後照鏡與前擋都有不同程度的受損，愛車的維修費為1萬6千元(約新台幣6萬9120元)，事後司法鑑定認可價格為9千餘元(約新台幣3萬8880)。

事發之後5個多月，陳男聯繫阿嬤的兒子，但對方始終避不見面，也沒有一句道歉，也不打算賠償，讓他氣憤大罵「難道車被推倒，就只能自認倒楣嗎？」。

消息曝光後，網友紛紛留言表示「走都走不動了，有力氣推機車，真是無言」、「關鍵是她家人，需要向車主道歉」、「年紀大，力氣也大」、「不用仁慈，如果是你車壓到她，一樣會要你賠」、「這老人家因為老了，就可以為所欲為嗎？」。