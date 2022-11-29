中共中央機關報《人民日報》旗下《健康時報》用戶端29日報導，謊報檢測結果、使用非衛生技術人員開展核酸採樣工作、核酸檢測報告審核人與實際審核人不符……，據媒體不完全梳理，核子華曦或其相關公司被衛生機構通報違規達10次，為什麼沒有被提起公訴？大陸法律專家分析，目前核子華曦相關不法行為，大部分屬於行政處罰範疇，上升到刑事處罰可能性不大，但其中有部分違法行為，可能涉及刑事處罰，需看行政機關調查結果。建議，核酸檢測機構頻出問題，需專業立法確定個性化罪名。

《健康時報》報導，中國政法大學教授兼醫藥法律與倫理研究中心主任劉鑫說：「用法律界定核酸檢測機構的問題有點複雜，這是新生事物，近日核酸檢測機構出現問題，從法律層面說，這是不是犯罪行為，構成什麼犯罪，確需討論。」

劉鑫稱，妨害傳染病防治罪、仲介組織提供虛假證明文件罪、以危險方法危害公共安全罪、詐騙罪、怠忽職守罪在這一問題都不完全適用，目前很多用地方的檢察機關以妨害傳染病防治罪來起訴，但這一罪行並不能全面的體現問題。根據大陸《刑法修正案十一》修改大陸第330條第1款，妨害傳染病防治罪涉及五種情形，但並沒有包括提供虛假檢驗結果的情形。

另一方面，根據罪刑相適應原則，刑法針對具體罪名的法定刑，與犯罪行為的社會危害性密切相關。

劉鑫表示，妨害傳染病防治罪，一般是3年以下有期徒刑，情節嚴重的，3年到7年；而仲介組織提供虛假證明文件罪，起刑為5年以下，情節嚴重的，是5年到10年，從定罪起刑幅度，比妨害傳染病防治罪高，所以從危害性角度來講，界定為仲介組織提供虛假證明文件罪應該更準確，但也有很多模糊和值得商榷的內容。

偽造核酸檢測結果，直接干擾了一定區域傳染病防止工作，尤其涉及甲類傳染病或者按照甲類傳染病管理的乙類傳染病的傳播，引發嚴重的傳染病疫情，仲介組織提供虛假證明文件罪的法定刑顯得力度不夠。

「從這個角度來講，建議設立專門的法律來解決問題，非常有必要。」劉鑫指出。

核子華曦為為何沒被公訴？劉鑫解釋：「涉及到行政監管機關監管的違法行為或事件，需由行政機關先行政立案調查、行政處罰，若行政處罰不足以對違法行為人懲治，才有必要移交公安機關刑事立案。」

劉鑫指出，如果上升為刑事案件，首先需要立案，公安機關或檢察院發現犯罪事實，或有犯罪嫌疑人，就應該按照管轄範圍立案偵查，認為犯罪成立，應該提起公訴。在這一過程中，公安交給檢察機關審查是否起訴，但檢察院在審查當中，可進一步決定要不要提起公訴。

《健康時報》報導，2021年1月17日，河北省邢台市疫情防控發布會通報，承擔隆堯縣第二輪核酸檢測任務的濟南華曦醫學檢驗有限公司涉嫌謊報檢測結果；另外，蘭州市衛健委11月25日通報，24日上午，蘭州市七里河區依據核酸檢測結果組織轉運陽性感染者時，發現個別待轉運群眾健康碼，顯示核酸檢測陰性。

劉鑫說，「在公布的10次行政處罰違法行為中，2021年1月17日濟南、2022年11月25日蘭州兩次事件，相對來說比較嚴重，如果涉及到核酸檢測結果造假問題，並且導致了傳染病疫情擴散，多人感染新冠病毒，確實屬於危害很大的涉嫌犯罪行為，但危害程度如何？是否需要立案，還涉及到行政機關查證，根據違法行為、危害後果的嚴重程度，如果行政處罰達不到懲罰、教育目的，當地行政部門就可以向公安機關移送，由公安機關啟動刑事偵查程序，進入刑事訴訟。」