美國聯準會鷹式升息，加上新台幣急速貶值，重挫美元保單買氣，據金管會29日公布，9月美元投資型保單新契約保費1.9億美元，是近四年的次低，美元傳統保單（主要是美元利變壽險）9月銷售5.5億美元，是金管會2018年公布此統計以來單月新低，合計美元保單9月僅賣7.4億美元，亦是新低。

美國急速升息，壽險業今年雖想用拉高宣告利率，拉近與美國升息的距離，但因保單宣告利率公式不含升息預期，因此第三季被金管會糾正後，宣告利率調整速度放緩，同時新台幣兌美元急貶，從去年底的27.69元，到9月底貶至31.743元，亦讓想賺匯差的保戶觀望。

再加上今年資本市場波動劇烈，投資型保單亦受影響，三因素齊聚，讓美元保單買氣下跌，美元投資一型保單從年初一個月可銷售9.68億美元，到9月只剩下1.9億美元，單月買氣衰退逾80％，最慘是7月單月美元投資型保單只賣1.66億元，是2018年公布以來的單月新低，8月及9月略有回升。

美元利變保單是目前傳統保單的主力，但也受到升息及匯率影響，從年初一個月賣14.89億美元，9月只剩下5.5億美元，衰退63％以上。

且美元保單原本占壽險新契約保費6到7成，但今年也降到5成左右，同時壽險單月新契約保費亦屢創新低，9月563億元，10月更只剩下467億元，估計美元保單10月買氣亦不如9月。

累計前九月美元投資型保單新契約保費35.03億美元，比去年同期衰退54％，美元傳統型保單則是78.58億美元，衰退3％，合計美元保單今年前三季新契約保費113.61億美元，比去年同期少賣44.34億美元，即約1,400億元的水準，衰退幅度28％，也是今年壽險新契約保費衰退因素之一。

澳幣保單前九月銷售1.54億澳元，同比衰退18％，澳幣投資型0.99億澳元，減少24％，澳幣傳統型則是0.55億澳元，衰退4％；人民幣保單前九月賣2.21億人民幣，同比衰退47％，投資型賣2.02億人民幣，衰退48％，人民幣傳統型則衰退32％。