九合一選舉落幕，前台北市副市長黃珊珊競選台北市長失利，競選總部也在今日宣佈關閉，經過幾天沈寂，今日在臉書公布大型活動，將於12月10日於內湖區舉辦感恩見面會，希望能號召粉絲前來同樂。

黃珊珊在臉書表示，感謝每一位志工、每一位民眾，有各位的支持，才有今天的黃珊珊，這三個月的點滴感動，永遠都不會忘記。因此將在12月10日下午兩點回到內湖區大本營，舉辦感恩見面會，希望可以再次握緊大家的雙手。

黃珊珊強調，心存善念，盡力而為，有朝一日一定會再次見面，似乎也在為接下來的政治生涯埋下伏筆。