高雄鼎金國中前發生重大車禍，車四輪朝天且車體變形。（崔正綱攝）

黑車駕駛男頭破血流送醫。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日鼎金國中前稍早出現重大車禍！一名男子開車行經鼎山街時，不慎與另外一輛車擦撞，造成四輪翻天、車體嚴重變形，駕駛受困在車內。現場民眾見狀報警，警方獲報立即到場指揮交通並通報救護人員，將頭破血流的男子送醫，詳細肇事原因仍待警方釐清。

據現場目擊者表示，晚間7時許，黑車男子行經鼎山街時，與另一輛車發生擦撞，造成車輛翻覆，車體變形，警消獲報立即到場協助脫困，將男子送醫，詳細原因仍待釐清。