Eirik和Erlend從小一起長大，彼此又是音樂事業的夥伴。（Young Team Productions提供）

來自挪威的北歐雙人組合「Kings Of Convenience」由Erlend Øye與Eirik Glambek Bøe組成，從10歲就認識彼此的他們生日僅差1個月，有著誰也無法取代的默契。在台灣有著可愛譯名「好自在樂團」，將於明年3月第二度訪寶島，不僅是他們在後疫情時代所重啟的亞洲巡演，更是他們相隔13年後再度來台，讓樂迷興奮不已，更釣出了一票13年前他們首次來台灣演出時的觀眾，紛紛分享起當年所參與的演出現場。

「Kings Of Convenience」2001年發行首張專輯《Quiet Is the New Loud》，由「酷玩樂團」製作人Ken Nelson監製，推出即迅速獲得好評，接著又分別在2004與2009年發行了《Riot on an Empty Street》、《Declaration of Dependence》兩張專輯，受歡迎的程度可以說走到任何一間咖啡廳都可以聽見他們的歌。

雖然從小一起長大，彼此又是音樂事業的夥伴，但2人的個性其實大不相同，Eirik喜歡待在錄音室，Erlend喜歡到處巡迴、探索世界；後來Eirik選擇留在家鄉卑爾根結婚生子，而Erlend則繼續在各個城市游牧遷徙。即便彼此分隔在世界的兩端，2人卻從未中斷聯繫。時間就這樣經過了12年，跑遍挪威卑爾根、意大利斯拉古薩、德國柏林、瑞典哥德堡、智利聖地牙哥5個不同城市錄音，終於在2021年交出全新專輯《Peace Or Love》，並將在2023年初展開闊別已久的亞洲巡迴。

「Kings of Convenience Live in Taipei 2023」將於明年3月15日在Zepp New Taipei 登場，門票今（29日）正式在博客來售票系統獨家販售，目前接近完售，更多相關詳情請洽主辦單位也Young Team Productions官方臉書查詢。