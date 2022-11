Eirik和Erlend從小一起長大,彼此又是音樂事業的夥伴。(Young Team Productions提供)

來自挪威的北歐雙人組合「Kings Of Convenience」由Erlend Øye與Eirik Glambek Bøe組成,從10歲就認識彼此的他們生日僅差1個月,有著誰也無法取代的默契。在台灣有著可愛譯名「好自在樂團」,將於明年3月第二度訪寶島,不僅是他們在後疫情時代所重啟的亞洲巡演,更是他們相隔13年後再度來台,讓樂迷興奮不已,更釣出了一票13年前他們首次來台灣演出時的觀眾,紛紛分享起當年所參與的演出現場。

「Kings Of Convenience」2001年發行首張專輯《Quiet Is the New Loud》,由「酷玩樂團」製作人Ken Nelson監製,推出即迅速獲得好評,接著又分別在2004與2009年發行了《Riot on an Empty Street》、《Declaration of Dependence》兩張專輯,受歡迎的程度可以說走到任何一間咖啡廳都可以聽見他們的歌。

雖然從小一起長大,彼此又是音樂事業的夥伴,但2人的個性其實大不相同,Eirik喜歡待在錄音室,Erlend喜歡到處巡迴、探索世界;後來Eirik選擇留在家鄉卑爾根結婚生子,而Erlend則繼續在各個城市游牧遷徙。即便彼此分隔在世界的兩端,2人卻從未中斷聯繫。時間就這樣經過了12年,跑遍挪威卑爾根、意大利斯拉古薩、德國柏林、瑞典哥德堡、智利聖地牙哥5個不同城市錄音,終於在2021年交出全新專輯《Peace Or Love》,並將在2023年初展開闊別已久的亞洲巡迴。

「Kings of Convenience Live in Taipei 2023」將於明年3月15日在Zepp New Taipei 登場,門票今(29日)正式在博客來售票系統獨家販售,目前接近完售,更多相關詳情請洽主辦單位也Young Team Productions官方臉書查詢。