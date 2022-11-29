女性懷孕時往往是最脆弱的時候，生活比一般狀況更需要另一半的幫助。一位結婚約1年的人夫表示，最近他和認識10年的一群大學朋友們計畫，要一起出國5天、不能攜帶家眷，懷孕3個月的老婆聽到之後相當反對。沒想到同學們得知他可能不能一起參加後，反批老婆「她真的很公主」，讓他相當動搖。貼文一出，反而被許多網友罵翻，「老婆懷孕還想出去玩，過真爽」。

原PO在Dcard發文表示，他和朋友們計畫一起出國5天，大家都很堅持不能攜帶家眷、說是屬於男人們的旅程。老婆得知後相當反對，認為這是放她一個人懷孕在家，尤其肚子5、6個月大時，日常生活更需要原PO幫忙，同時也無法理解為何不能帶她一起去旅行，讓他就此打消旅行的念頭。

沒想到朋友們得知原PO不能赴約後，大罵老婆「她真的很公主，只是去個5天而已又不是不回來，結婚了你就不能有自己的朋友了嗎？」也抱怨現在聚會老婆會一直問原PO在哪、幾點回家，「他們其實都覺得很不爽」。

原PO回憶後也發現老婆婚後的確開始管很多，像是幾點回家、金流，偶爾跟朋友聚會喝多了也會不開心。原PO坦言，和朋友聊完天後他有點動搖，覺得自己沒做不對的事情，「我難道結婚後就不能有自己的生活圈，不能做自己喜歡的是想做的事了嗎？還是說讓懷孕的老婆獨自在家5天，真的有這麼嚴重？」

對此，許多人紛紛回應，「老婆懷孕還想出去玩，過真爽」、「你一個已婚男性，本來就應該優先顧好家庭。太太懷著身孕，問你幾點回家，你覺得很過分嗎？」、「這種朋友⋯⋯還真令人想放生呢」、「你的發言真的很不成熟，實在很難想像這種發言會是一個即將成為父親的人」。