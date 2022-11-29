冬季團圓氣氛越來越濃厚，各種餐聚更是令人期待。想趁此時更換或新添購進口餐廚具，正是大好時機。代理比利時BERGHOFF鍋具與LOTUS樂德鍋的旺代企業，近日宣布退出百貨通路，積極轉往電商、企業客戶發展。12月1日起在品牌百貨櫃位、特賣櫃位與旺代官網，舉行過年前最後一波大出清，鍋具全面買二送二（以原價價高計算，特價品除外）。另一旗下瓷器品牌NORITAKE在百貨超過25年受到高端顧客青睞，旺代表示實體會繼續經營下去。
法國鍋具領導品牌LE CREUSET，隆重呈獻歡樂耶誕系列新品，推出系列商品一件7折、3件65折、4件6折的優惠活動。品牌推出「歡樂耶誕系列」鑄鐵鍋具、瓷器及配件設計以細膩的各種立體紋路，呈現雪地裡林木景致，鍋面圖樣季節感十足，以多樣色彩展現冬日自然之美。
另外，居禮名店也正進行周年慶活動，還有兔年限定優惠、還有年節尾牙送禮推薦，酒杯也有75折起、限量超值組買三送一等超值優惠。
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