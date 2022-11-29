從上周開始，大陸各處的高等學府紛紛出現抗議「清零防疫」的策略，為了減少抗議人潮，許多大學以「提前回家躲疫」的名義，同意讓學生返鄉，希望此舉能防止持續與更多的抗議活動。

美聯社報導，在8 個主要城市和香港，發生示威活動後，各地方政府放鬆了一些管制措施，但還不打算放棄清零策略，抗爭也沒還在持續中。星期二，北京、上海等大城市已出現相當大量的警察，不過還不足以全面逮捕的數量。

北京清華大學的學生表示，他們被被告可以提前回家，後續課程可以在家裡以視訊授課的方式補完，學校會安排巴士送他們去火車站或機場。北京林業大學也表示將安排學生返鄉，不過，該校沒有疫情，教職員工和學生的病毒檢測均呈陰性。

芝加哥大學中國政治專家楊大利說，顯然政府當局試圖減少校園人數來緩和局勢。他說，根據政府採取的強硬立場，抗議活動可能會在輪流的基礎上，繼續進行，新的人潮會輪流加入。

警方已拘留了一些抗議者，並警告他們不得再再次示威抗議，這令許多人感到緊張。據一名目擊者稱，昨晚在上海，警方攔住行人並檢查他們的手機，試圖尋找手機裡是否有Twitter 程式，或是抗議圖片。由這位匿名的目擊者說，他確實正打算前往抗議活動，但是等到他到達現場時，人群已被驅離。

2名匿名者稱，他的一名住朋友在星期日遭警察拘留，一直被關押到星期二早上。曾經被警方訊問，但沒有受到毆打或身體虐待。

中國大陸的封城與清零政策，使他們的病例數低於美國與其他主要國家。但是，有些地區的出入限制長達四個月，其間難以獲得食品和藥品，生活品質大為降低，因此公眾對繁重的限制，已經難以容忍。

最近舉行的世界杯足球賽，也成為中國大陸民眾無法接受封禁的原因之一。在世足賽的實況中，包括球員與場邊的觀眾，早就沒有防疫帶來的限制，這令電視觀眾反思，怎麼只有自己的生活遭到重重限制？

引爆全面抗議的導火線，是新疆首府烏魯木齊的嚴重火災，住宅大樓起火，卻因小區封鎖的關係，使得救災工作被阻礙，甚至阻擋居民自己逃生。至少 10 人死亡的悲劇引發了烏魯木齊市民的自行解封。隨後消息在網上傳播開來。

在大陸對岸的台灣，已有些人舉行同情抗議的聲援活動，另外，西方國家呼籲北京保持克制。

白宮發言人柯比(John Kirby)在周一的簡報會上，被問如何看待這場抗議活動，他說：「顯然，這些抗議者是在為自己說話，我們明確表示，我們支持民眾有和平抗議的權利。」

大陸外交部發言趙立堅被問到同樣問，他強調「政府正在努力保護人民的生命和健康，減少新冠對社會和經濟發展的影響。」他沒有回應於政府如何看待抗爭者。