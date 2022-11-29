許富凱29日出席代言記者會，在台上拜師學藝製作獅子頭。（粘耿豪攝）

「金曲台語歌王」許富凱29日出席代言記者會。被問及好友、緋聞女友曹雅雯先前遭爆已秘婚7年，他嘆一口氣說，2人已經3個多月沒聯絡，當天看到新聞才得知，也嚇了一大跳，同時獻上祝福，「我希望她幸福」。

他也坦承，2人17歲認識至今，他從沒看過她的另一半，除了工作的事情，雙方都不會太過問私事，「我私下很宅，她是很神秘的人，我們互相都神秘」。

他最近也沒有特別去關心她狀態，貼心說：「我會不關心她這個，問了，她也不知道怎麼回答，就怕過多關心，對她造成負擔。」話鋒一轉，他還幽默說，若曹雅雯真的有要結婚，他會包吉祥數字16888元的紅包，祝福一路發發發。

談到感情狀況，他自稱單身6年，並直說願意大方拿出身分證來證明是未婚，「我真的沒有對象，接下來要大忙特忙，有音樂劇、跨年演出、明年2月在高雄衛武營開唱」。有推出新專輯計畫？他苦笑說：「還生不出來，但今年12月我會去跟專輯企劃聊一下，看接下來專輯的方向。」