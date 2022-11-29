桃園永豐雲豹隊受邀出席時尚活動。（桃園永豐雲豹提供）

來到台灣後，就算暫時因左膝不適未能出賽，「魔獸」霍華德還是持續他「散播歡樂散播愛」的生活宗旨，不斷開直播和球迷互動，28日晚間他更和T1聯盟桃園永豐雲豹隊的教練劉嘉發、隊友盧捷閔、羅振峰、鄭瑋、陳孝榕、陳建銘、劉宏柏連袂出席時尚活動，一行人穿上特別訂製的西裝，展現不同於籃球場的帥氣。

雲豹隊受邀出席國際時尚盛事《GQ》「Men Of the Year」年度風格大賞，首次受邀出席台灣時尚活動的霍華德，為此特地穿上代表雲豹主場的紫色系發想、訂製的深紫色西裝，並以壓軸之姿踏上盛事紅毯，全程也不斷被熱情粉絲索要簽名、合照，證明「魔獸」魅力無法擋。

霍華德說：「我很常穿西裝，更勇於嘗試不同造型，也喜歡透過衣服展示個性，不過因為我身材很高大，所以有時候很難找到鞋子，但只要找到合適服裝時，我會搭配得非常帥氣。」

同場受邀出席的雲豹隊6位本土球員及「寶寶教練」劉嘉發，也穿上台灣32年專業高級西裝訂製品牌MARCO BRUNO芊翔西服精心準備的西裝，全員灰藍色系格紋套裝，搭配深紫色「特有種」T-shirt，展現運動員帥勁風格，結束時尚盛會後，桃園永豐雲豹隊本週日12月4日將再度遠征客場，踢館高雄全家海神。