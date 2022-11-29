BALENCIAGA近期發佈兩則具爭議性的形象廣告，首先是耶誕節系列大片中，分別是女童抱著「皮革束縛造型」熊玩偶，遭批含有性暗示在社群發酵，網友又隨之發出2023春夏系列大片中，含有未成年色情相關聯邦法規文件出鏡，而迎接更加猛烈的砲火；品牌雖在第一時間撤下照片、發表聲明致歉仍難平眾怒，與品牌關係甚好的金卡戴珊（Kim Kardashian）也透過Twitter發佈長文切割，品牌方面則決議向參與形象大片的製作公司提告、並且開出2500萬美元（約7.75億）的天價賠償要求。

BoF撤銷原預定將頒予Balenciaga創意總監Demna Gvasalia的全球之聲獎。（摘自BoF）

Balenciaga創意總監Demna Gvasalia。（CFP）

Balenciaga議題發酵後，網友紛紛將矛頭指向金卡戴珊，而昨（28）日他也打破沉默於推特發佈長文，表示近日皆與品牌團隊釐清狀況，於推文中表示「我感謝品牌撤除廣告、並道歉，經過與品牌團隊的討論，我相信他們理解這件事情的嚴重性並確保再也不會發生類似情形。」、「身為四個孩子的母親，我對這些令人不安的畫面感到震驚。」、「我未來將根據品牌是否願意承擔從不該發生的事件衍伸出的責任、期待他們為保護兒童而採取行動等，重新評估與品牌間的合作關係。」而時尚媒體《Business of Fashion》（BoF）原先將頒發予品牌創意總監的2022全球之聲獎項，也因此次爭議而撤銷。

Balenciaga將對廣告的製作公司提起訴訟。（摘自Balenciaga IG）

另一方面，BALENCIAGA母公司開雲集團旗下律師表示，正對形象大片的製作公司North Six以及其法定代理人、佈景設計師Nicolas des Jardins提出告訴，其中針對「使新聞媒體在內的大眾，錯誤地並且恐怖地將Balenciaga與法庭判決中令人反感並且深感不安的主題連接起來」，製作公司應對BALENCIAGA承擔「因這種虛假聯繫所造成的損害」責任，並包含至少2500萬美元（約7.75億）的金錢損失。