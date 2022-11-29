大陸民眾反對防疫清零政策與封控措施的抗議活動迅速在各地蔓延，民眾與警方、防疫工作人員發生零星的衝突，數名抗議者與部分外國記者被警方帶走，出現抗議活動的城市明顯地加強了戒備。此一大規模事件引起全球關注，各國領導人與 國際組織呼籲中國應尊重和平抗議的民眾及其自由表達意見的權利。

《英國廣播公司》（BBC）報導說，在言論嚴格受控的中國大陸廣泛出現抗議活動，不僅顯示民眾對新冠嚴厲封控政策的不滿已接近臨界點，更對剛剛開始的中共新領導班子帶來重大挑戰。大陸網路有部分關於抗議的消息或影像流傳，但大部分很快被屏蔽。國際社會均對這一似乎是突如其來的事件進展極度關注，各國領導人與高層官員、國際組織都對目前狀況發表了評論。

美國總統拜登尚未公開評論此一事件，不過美國媒體稱，白宮正謹慎應對中國的抗議事件，美國國家安全委員會發言人約翰．柯比（John Kirby）表示，美國主張任何人都有和平抗議的權利，「（拜登）總統並不會為全世界各地的示威者說話」，「他們會為自己說話」。

有些報導指出，北京、上海等地的街頭已大部分歸於平靜，圖像也顯示在上海發生抗議的烏魯木齊中路路邊已經架設起了藍色屏障。

《紐約時報》引述美國政府官員認為，中國目前的抗議主要針對新冠防疫政策下的嚴厲封控措施。威爾遜國際學者中心基辛格中美研究院主任戴博（Robert Daly）表示，針對政權的抗議規模「極其有限」，而在現階段誇大中國此次抗議的規模，可能會令更多人相信中國政府關於外國勢力陰謀顛覆共產黨政權的說法。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）針對BBC記者被扣留數小時並遭到毆打表示，「中國政府不聽取民眾的抗議之聲，相反，是選擇了進一步鎮壓，包括襲擊一名BBC記者」。他表示，認識到中國對於英國的價值和利益構成了「系統性的挑戰」，而這種挑戰隨著中國「走向更龐大的威權主義而變得更加尖銳」。

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）在週一向德媒表示，他理解中國民眾的抗議，希望中國當局能尊重抗議者的自由。他說，至今仍然記得新冠疫情給很多德國人帶來過沉重負擔。我們只能想像，這些措施到今天仍然嚴格和廣泛得多的中國，對於民眾來說會是一種怎樣的負擔，「所以我理解為什麼人們想要上街表達他們的不耐煩和不滿。」「表達意見的自由是重要的，我只能希望中國當局尊重自由表達的權利和示威的自由，希望抗議能保持和平。」

聯合國人權事務高級專員則呼籲中國尊重自由抗議的權利，「我們呼籲當局在應對抗議時遵守國際人權法律和準則」，傑瑞米．勞倫斯（Jeremy Laurence）說，「任何人都不應該因為和平表達意見而被任意拘留。」

跨國傳媒組織歐洲廣播聯盟（The European Broadcasting Union）亦就BBC記者埃德·勞倫斯被帶走一事發表聲明，對中國當局向報導抗議的外國記者施以威脅和攻擊表示譴責。

非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）也發表聲明，呼籲中國應該尊重民眾自由抗議的權利，且應該立即釋放在抗議期間被捕的人士。