大陸新生代女星楊超越以選秀節目《創造101》第三名成績，成為限定女團「火箭少女101」出道，她的盛世美顏從選秀就引起轟動，團體解散後她人氣更火，演戲和綜藝都有好表現，清純美形象更深植人心；楊超越盛裝出席「微博視界大會」，一襲低胸黑禮服上下失守，火辣尺度破表，但體態瘦到胸前衣服都快滑落，讓粉絲看了好心疼。

楊超越從團體解散開始個人活動，立刻獲得許多戲約還有綜藝節目邀請，被視為新生代女星最紅的幾個之一；今（29日）現身微博視界大會，身穿一件絲絨薄紗禮服，胸前超低胸設計幾乎只遮住上圍，禮服下擺透視效果，讓她的一雙長美腿若隱若現，性感又不失優雅。

楊超越出席「微博視界大會」紅毯戰服火辣程度破表。（圖／摘自微博）

不過，網友注意到，楊超越似乎又瘦了不少，胸前沒有肉也讓火辣禮服看似隨時都要掉下來，讓粉絲不禁替她捏把冷汗，紛紛留言，「楊超越今天美到說不出話」、「優雅又性感呀」、「美到我想哭，只是她太瘦了吧」、「這尺度太大了，被楊超越美到」。

其實楊超越在成名前，曾在家鄉當女工和餐廳服務員，直到2016年被一個高中偶像選拔賽廣告寫著「包吃包住」吸引，才下定決心離鄉追夢，她的超高顏值也被大公司相中，簽約當練習生；在2018年參加選秀節目《創造101》，登台後盛世美顏馬上讓她爆紅，節目最終她也以第三名好成績，入選「火箭少女101」成員之一，團體解散單飛後更是全團發展最好的。