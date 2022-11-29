新北市一名45歲的黃姓男子近期頻頻在各地作案，接連在三重、蘆洲及板橋犯下飛車搶劫案，而且他相當狡猾，不僅每次做案都用贓車，還利用搭公車、計程車等交通工具企圖製造斷點，增加警方偵辦難度；不過案發後刑事警察大隊立即統整三重、蘆洲以及海山等警力成立專案小組偵辦，最終在今(29)日下午2時將黃男逮捕到案，全案依刑法搶奪、竊盜及傷害案移請新北地檢偵辦。

據了解，黃男首先在26日當天下午2時16分許，在三重的三和路四段附近見21歲黃姓女子落單獨自一人行走，趁其不備騎偷來的機車從後方搶走黃女的皮包，得手現金5000元以及手機後迅速逃逸，隨後便將贓車棄置在淡水區竹圍台北城市科技大學附近，並在雙北之間交互搭乘計程車、公車，企圖製造斷點，增加警方偵辦難度。

黃男第一次做案得逞後食髓知味，又在28日接連犯下2起飛車搶劫案，首先在當天早上9時13分於板橋江子翠捷運站附近，以同樣手法搶奪45歲顏姓女子的包包，得手手機以及約100元零錢，接著又到蘆洲權路附近再搶73歲李姓婦人皮包，損失約1500元及1支手機，之後往民族路逃逸。

三重警方在26日獲報後即立刻成立專案小組介入調查，清查監視錄影器後鎖定黃男涉有重嫌，但狡猾的黃男頻頻製造斷點，且在三重、板橋接連竊取至少3輛機車作為犯案工具，每次行搶得手後就換一輛機車繼續犯案，再加上他居無定所，也無使用手機，都增加警方追捕的難度。

黃男28日又接連在板橋以及蘆洲犯案後，負責轄區的海山警分局與蘆洲警分局也陸續加入追緝行列，刑事警察大隊立即統整海山、三重以及蘆洲警力組成聯合專案小組擴大追查，今(29)日下午2時循線到板橋區金門街215巷口埋伏，等黃男買完東西戒心放鬆時，埋伏警力立刻蜂擁而上進行圍捕，當場將黃男壓制逮捕。

據了解，黃男前科累累，擁有搶奪、竊盜、毒品等前科，全案依刑法搶奪、竊盜及傷害案移請新北地檢偵辦。