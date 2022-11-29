這種收費方式合理嗎？一名人妻抱怨，家裡的電鍋只要插上插頭就會導致全家跳電，請來水電師傅後，對方只有查看卻沒有修繕，還向人妻叮嚀「不要一次用太多電器」，便索取檢修費1000元，讓她覺得心裡很不是滋味。貼文曝光後，意外激起兩派網友論戰。

原PO在臉書《爆怨2公社》發文表示，日前家裡不知為何頻頻跳電，因此特地找了水電師傅來檢查管線，不料師傅左看右看，把電錶拆了又裝，隨即和原PO表示，電錶碼數足夠，建議「不要一次用太多電器就不會跳電」。

讓原PO無法接受的是，師傅明明沒有修繕，卻還是向她收取1000元的車馬費和檢測費，且後來原PO測試，只在插座上插了一台煮飯鍋，結果仍然跳電。事後，PO因此被老公碎念了2天，只好硬著頭皮傳訊息追問師傅：「只有檢查，什麼都沒修沒換，收1000元是正常、合理的嗎？」對方則回應：「當然合理，都可以問得到喔，那個算檢修」。

水電師傅表示，向人妻收取的費用為「檢修費」。（圖／爆怨2公社）

貼文一出，不少網友留言聲援水電師傅，「師傅出門一趟，不管最後有沒有實質作為，就是要付車馬費」、「技術無價」、「檢查加交通時間，可能半天時間就沒了，還要算油錢」、「請師傅出門一趟，付車馬費是基本」、「你身體沒怎樣，去健康檢查不是也要錢嗎」。

然而，也有一票網友並不買單，認為跳電的問題並未改善，師傅也沒有查出確切的原因，這筆錢花得相當不值得，「連原因都找不到，也好意思說是檢修收1000？這有點好笑」、「問題沒解決，收多少都算貴」，另外，留言串中也出現一名水電師傅認為收費不合理，「我是覺得收費太貴，就收個車馬費就好，再跟業主說為什麼會跳的原因，要不要處理再說」。