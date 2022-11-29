神舟15號任務今晚飛天四大看點。執行本次發射任務的長征二號F火箭是新批次火箭。（中國運載火箭技術研究院、中國載人航太官網）

澎湃新聞29日報導，大陸神舟15號載人太空船，將於北京時間29日23時08分時發射，飛行乘組由太空人費俊龍、鄧清明、張陸組成，費俊龍擔任指令長。神舟15號是中國太空站建造階段的最後一次發射，承前啟後，看點不少。

看點之一、一共6人，兩個乘組首次太空「會師」：

神舟15號發射升空後將採用快速對接模式對接太空站，神舟15號飛行乘組與神舟14號飛行乘組將首次太空「會師」，中國在軌太空人人數首次達到6人，此前最多時是3人。以往看到太空人太空「全家福」照片一般是3人或2人，現在有機會看到6人「全家福」照片，值得期待。

6月5日，神舟14號載人太空船發射成功，太空人陳冬、劉洋和蔡旭哲進駐核心艙，根據計畫，乘組將在軌駐留6個月，在過去5個多月時間，神舟14號飛行乘組迎來了問天實驗艙、夢天實驗艙和天舟5號貨運太空船，乘組與地面配合完成了太空站「T」字基本構型組裝建造，經歷了9種組合體構型、5次交會對接、2次分離撤離和2次轉位任務。

此外，神舟14號乘組還開展了大量太空站平台巡檢測試、設備維護、維修驗證、物資管理和站務管理等工作，進行兩個實驗艙多個實驗機櫃解鎖安裝，按計畫實施了多項科學實驗與技術試驗，完成了1次「天宮課堂」太空授課。任務安排飽滿，是太空站任務實施以來的「最忙乘組」。

之二、「三艙三船」，太空站最大構型首次形成：

神舟15號載人太空船入軌後將對接於天和核心艙前向埠，形成「三艙三船」的組合體，這是中國太空站目前的最大構型，總品質近百噸。

目前，太空站組合體包括天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙、神舟14號載人太空船、天舟5號貨運太空船，神舟15號太空船就位後，太空站組合體最大構型首次形成，天和核心艙發射品質22.5噸，兩個實驗艙為23噸級，再加上重約13.5噸的天舟5號貨運太空船以及兩艘8噸多的神舟載人太空船，總品質近百噸，是中國航太史上迄今為止品質最大的航天器組合體。

「三艙三船」的組合體並不是太空站的終極形態，中國太空站將在軌營運10年以上，並且預留了機、電、熱等擴展介面，具備在現有三艙構型基礎上，擴展對接3個新艙段，形成約180噸六艙組合體的擴展能力。

之三、「大叔」組合，本領卻保持青春狀態：

神舟15號飛行乘組是執行任務乘組當中平均年齡最大的一組，指令長費俊龍1965年5月出生，57歲，曾在2005年10月隨神舟6號太空船進入太空並擔任指令長；1966年3月出生鄧清明56歲；46歲張陸（1976年11月出生）與鄧清明都是首次執行飛行任務，太空人平均年齡53歲。

之四、百分之百成功，金牌火箭再度出征：

此次神舟15號飛行任務是太空站在軌建造階段的最後一次發射。根據任務計畫安排，2022年有6次飛行任務，完成中國太空站在軌建造。

執行太空站在軌建造階段最後一次發射的是長征二號F遙15運載火箭。作為目前中國唯一一型載人運載火箭，過去14次發射，發發成功，成功率100％。

澎湃新聞報導，從該火箭抓總單位中國航太科技集團公司運載火箭技術研究院獲悉，執行本次發射任務的長征二號F火箭是新批次火箭，對比長征二號F遙14運載火箭，共有45項技術狀態變化，火箭可靠性和發射成功機率進一步提升。

值得一提的是，此次任務也是太空站有人情況下迎接另一艘載人太空船。神舟15號停靠於天和核心艙前向埠，神舟14號停靠於天和核心艙徑向埠，兩艘太空船同時與太空站進行資訊代傳、通風換熱、並網供電等。針對兩船同時停靠的情況制定了協調匹配的緊急撤離策略，全力確保太空人生命安全。