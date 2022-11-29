美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今日舉行記者會，她明日就要飛亞利桑那州參加台積電在當地蓋新廠的上機典禮。孫曉雅表示，台積電赴美投資是市場導向決定，不會影響美國根據台灣關係法對台的支持。

外媒詢問，台積電到美國設立5奈米廠，是否會影響台灣的安全，讓美國沒有動機保護台灣？

孫曉雅表示，她明（30）日就要飛亞利桑那州參加台積電上機典禮。她笑稱，在台灣一年半，對半導體的知識增加非常多，就像是要取得半導體碩士學位一樣。

她強調，台積電決定赴美進行多元化生產，這是由市場考量推動的決定，美國所做的只是提供獎勵措施，並與其他地點競爭。

孫曉雅同時指出，台積電赴美設廠，不會影響美國在台灣關係法下對台的支持，台美簽署台灣關係法時，台灣還不是半導體產業的全球要角，美台關係是奠基在各種不同議題上，包括人與人關係、貿易等，台積電單一的決定，儘管這是很大的投資決定，但不會改變任何事情。