因全球通膨給台灣企業在資本發展帶來的困擾，為提升企業永續發展需求，降低通膨所帶來的經濟發展遲緩，鼓勵台灣企業走向國際市場發展，商總29日主辦「上市舞台與投資實例論壇」，希望藉由上市成功案例分享。

商總理事長許舒博表示，俄烏戰爭、中美貿易戰爭、全球通膨、以及後疫情時代，經濟如何起飛？商總積極布建國際市場通路，替台灣企業尋找更多海內外資本挹注，與海外市場上市的機會，透過本次論壇讓服務業了解明年總體經濟發展與海外投資上市的成功模式，讓擁有豐富經驗的專家給予具體建議，來解決企業的痛點，並協助企業有機會認識與接觸資本市場，鼓勵台灣企業走向國際，也吸引更多海外投資機構來台發掘有潛力的明日之星。

本次論壇由商總科技與數位應用委員會主委劉先覺擔任主持人，他也觀察到台灣企業對於不管國內上市，或到海外上市，或是吸引投資機構，企業均須具備完善的商業模式、財務報表、未來財務預測、以及永續發展的計畫。

台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，從人口看出缺工成常態，中國從輸出通縮轉為輸出通膨，美國通膨見頂，惟核心通膨遲滯，研判明年美國通膨緩降，美國聯準會升息至2023年第一季度後可望暫停。新興市場政治風險首要關注中國，美國從產品、設備與人才全方位圍堵中國。

美銀證券亞太區副董事長邱文友表示，台灣公司海外上市或融資主要考量為資金需求、擴大投資人群體、提高市場流通性、利用較佳的估值倍數、提高企業品牌能見度和知名度、併購貨幣，企業和資本市場結合可以達到相乘效果。而如何選擇合適的對象，首先要避免見樹不見林。

康和證券承銷部副總呂素玲表示，近期海外企業來臺上市或上櫃家數，截止於2022年10月31日，總計有130家海外企業成功回台完成IPO。康和證券深耕海外市場，協助多家台商及海外企業來台上市櫃成功。

台新證券執行業務副總陳立國表示，台新證券2019年~2022年10月止，協助16件IPO上市(櫃)案，平均三年IPO案件市占率為12.8％，深獲市場肯定。台灣資本市場，資訊透明度高，募資平台多元，為企業擴展規模達永續經營之最佳首選。

大猩猩科技創辦人寇世斌表示，大猩猩除了既有系統解決方案業務外，也已拓展出整合解決方案的AI智慧一體機，以及橫跨零售、智慧城市與交通的AI SaaS平台等新產品，但產品要擴大產能和估值，不管在台灣或海外上市，資本市場是企業無法掌握，企業能掌握的就是把事情做好。

能率集團第一化成公司董事長暨能率亞洲資本基金合夥人胡湘麒分享，中型的傳產企業如何藉助與創投的合作，達到轉型發展的經驗。在面對內外之挑戰下，台灣中小企業的未來發展，必須突破傳統思維，借助外力合作「打群架」，轉型的方法之一是「併購升級」尤其是跨國併購。

台灣企業欲突破國際大變局的風險，經由論壇分享企業轉型與創投合作的經驗談、美國SPAC上市經驗、海外上市近況、KY公司上市櫃之現況及未來、近期上市案例等多個精彩議題串接，希望有助台灣企業與國際有更多的連結及發展。期許透過商總結合以上專家能量，協助更多台灣產業成為上市之星。