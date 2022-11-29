44歲美女主播徐湘華在電視台工作多年，2008年她與圈外人老公結婚生子，共同育有兩個寶貝兒子，去年9月她選擇告別主播台，轉換工作型態，她時常會在社群平台分享生活日常，近日她透露懷孕時差點送命，因子宮外孕導致她在主播台硬撐到輸卵管爆裂，驚險事蹟讓網友感到訝異。

徐湘華透露過去懷孕生子差點送命，10年前生下大兒子後的第七天，她突然大血崩，「進手術房前，我哭著對先生留下的『遺言』至今仍忘不了。」之後想懷第二胎卻苦無消息，相隔2年半才得到懷孕消息，但檢查結果是子宮外孕，當時她仍在當主播，「我在主播台上硬撐到輸卵管爆裂，疼痛難耐，緊急送醫，原來子宮內已出血超過1000cc.，割除輸卵管才保住一命！」徐湘華直說自己不會再生第三胎，「2個超皮的男孩已讓我生活超充實！」

徐湘華透露只剩一側輸卵管仍能懷上孩子算是幸運，「但除了運氣，身體和心理的健康更是重要。」她提到身邊有朋友求子的道路上很辛苦，在適合懷孕的年紀因為工作、經濟壓力等原因錯過最佳時機，結果到了四十多歲無法自然懷孕，為了有自己的孩子嘗試人工受孕、試管嬰兒等，不斷打針取卵，呼籲想當母親的女性一定要提早做好功課。

許多網友留言贊同：「母親真的很偉大」、「妳也太硬撐了吧」、「真是艱辛的過程，還好他們都健康長大」。