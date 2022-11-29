要處理先找猴王？有外送員因將麥當當送到高雄中山大學附近，他竟親眼看見客人手中的200多元的「麥當當」遭搶走，他還指出猴群的速度非常快，而且都是從背後突襲搶走食物，讓人反應不及。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，他提到稍早在高雄中山大學停車場跑外送時，親眼看見「200多元麥當當在兩位客人手中被猴群搶走了...」，他還指出，猴群搶食物速度很快，而且都從「後面突襲」，讓人來不及反應。

貼文一出，網友紛紛留言表示「猴群識貨」、「要先丟幾根薯條誘敵」、「要處理先找猴王」、「沒帶空氣槍嗎」、「帶一袋檸檬去誘敵」、「我上次第二次復仇帶了一袋辣椒跟芥末條，辣椒水過去，也是寡不敵眾，全部被吞下肚」、「這些猴子應該認識外送員了」、「猴子現在知道穿粉紅衣服的就是信號」、「客人怎麼辦沒有晚餐了」。

另外有網友表示帶空氣槍嚇阻不一定有用，他提到隨身帶了空氣槍，也開槍打中猴子了，但猴群會「記住你」，日後，出現在附近時，猴群就會揪整團報復，而且不僅1次，而是每看到1次就報復1次，若沒打中也是一樣會被記仇，他還指出，自己的朋友沒用空氣槍，僅是丟石頭嚇阻，便被針對式報復，朋友的整輛車被弄得面目全非，而且也有過被10幾隻猴子追、抓、咬傷，甚至搶走包包、衣服，害朋友都不敢去洽公。