王月、屈中恆一起出席2023年創拓版《京戲啟示錄》記者會。（張鎧乙攝）

王月為演出2023年創拓版《京戲啟示錄》變得更勇敢。（張鎧乙攝）

「劇場國寶」李國修生前代表作2023年創拓版《京戲啟示錄》，將於明年3月重返舞台！擔任藝術總監的遺孀王月將演出要角「二大媽」，29日與接棒李國修的屈中恆出席記者會。該劇原訂去年10月演出，因疫情延期，王月坦言公布退票時非常痛心，「但對我來講是如釋重負，因為我根本不敢演二大媽！除了角色很難，只要一翻劇本，到處都是我的情緒檔案，光哭我都開不了口 ，怎麼演啊」。

王月說，她當時打電話給人在加拿大的黃嘉千求救、拜託她來演這角色，黃也答應了，「直到確診後，才又有了勇氣，覺得我的生命需要做更有價值的使用！」她透露確診時其實「咳得快死了」，「等到我活過來時，我想不能再有意外了，能活著時要趕快做事，當我覺得自己帶著的是屏風的家人還有社會上關心我們的人，就有了力量，該我做的就要扛下來，我只有做好它！」

她表示，這個大戲需要有導演李小平的時間，還有最重要的主角屈中恆，因為真的找不到像他這樣具有人文素質、劇場經驗以及會講山東話的人，且這次在3個場地臺北表演藝術中心、臺中國家歌劇院、高雄衛武營演出，這3個都是國修老師沒有去過的地方，等到所有都喬好後才發現要在明年2023年推出，這又剛好是國修老師逝世10年，這一切都覺得又是一個最好的安排、最好的時機，也是紀念國修老師最好的方式。

李國修在創立屏風表演班第10年時，動筆寫下鞋匠師傅父親的半自傳故事，王月回憶裡滿滿是他創作、排戲的畫面，「他那時每天關在小小書房裡，我每早起床清他的紙簍子，裡面都是擦鼻涕眼淚的衛生紙、一堆空的面紙盒。因為他覺得沒有聽父親的話去學唱戲、做戲鞋，父親如果知道他後來在華人劇壇的成就會很滿足、欣慰，但父親並不知道」。她形容當時的李國修寫劇本如有神助，「他都覺得是菩薩寫的。」

她泛淚回憶，以前每次演出謝幕時，李國修在翼幕都會拿著他父親做的戲鞋舉高並跪下來， 「他每一次對父親的致意，會令我們所有台前幕後所有工作人員心志是一起的，帶給觀眾的感動也是無庸置疑！」

愛笑也愛哭、易感的她如何避免演出時情緒失控？「最難的是我要轉換我跟國修老師的連結，那不是憂傷，但說來就來，所以我必須找到一條路，讓自己專注在二大媽」，連閨蜜也鼓勵她：「妳非站上去不可，妳哭死都OK！」王月說，她會想成這是自己夢寐以求的角色，「如果閃神，掉入王月個人情感，就叫做我不專業！我不能成為不專業的演員，要遏止自己的情緒！」她說李國修當年帶病最後演出時，就這樣告訴同台演員：「不要流下不是角色的眼淚！」她也會以此來要求自己。

她坦言之前一翻劇本就淚如雨下，覺得自己沒有辦法演，但因為自己染疫過程和國修老師有關係（帶學妹一起去看國修老師），「覺得是他在點我，也因此覺得我非做不可。上次在排練場讀本，老團員們都淚如雨下，因為到處都是他的身影，那不是悲傷，而是無限懷念。我現在很會演哭戲，因為檔案太多了，我會把這些都化為力量！」

王月說，李國修在《京戲啟示錄》中光是「人，一輩子能做好一件事情，就功德圓滿了」這句話，就讓很多人為了理想堅持下去，上次讀本時她又發現李國修演李師傅時，還有句台詞「從前的人，不知道以後要發生什麼事；現在人不知道將來要發生什麼事，現在的人回頭看看從前，就會發現將來」特別能打動人心。她力讚國修老師劇本最厲害之處，就是「舉重若輕」，在你眼淚要掉下來時又讓你收回去，因為他有更重要的其他反省要讓你吸收的。

她感嘆這個時局有能源危機、通膨、台海等多個課題，「國修老師很早提出『演戲修行、看戲修心』，當時局愈亂時，愈要靠文化藝術的力量來安定我們、站穩腳步，聽聽我們內心的聲音！很高興我現在可以勇敢無懼擁抱『二大媽』，我是有信心的，我會帶著力量，就算淚崩需要講兩遍、三遍，也會講到讓觀眾聽見！」

為了詮釋32歲到82歲的「二大媽」，王月兩年多來努力維持48公斤左右的好體態，好讓自己塞得進旗袍，也過著極健康養生的生活，還一度過瘦剩下46公斤，她說自己每天上午風雨無阻「走山」運動1個多小時，「那也是國修以前每天會去爬的山路，他還說以後要帶孫子來爬」。

屈中恆將接棒李國修飾演的角色「李修國」，挑戰1人分飾3角，台詞在0.1秒之間要轉換腔調講山東話，王月稱讚光是日前第一次讀本，「屈哥講的就讓我們非常震撼，我會很期待，不知道他會進步到什麼地步！對我們來講已經非常得分，他已經8分樣，

我也不要去引導他！」她透露自己很喜歡看屈中恆演的舞台劇，都能演出不一樣的東西，每一次都被他嚇到，真的看到他在創作角色。

屈中恆表示，演過那麼多傳記人物，第一次演親眼看過的劇場大師，「我需要月姐給我國修老師的種種資訊，幫助我詮釋角色，希望不要月姐覺得我很煩。」

擔心這次演出砸了「國修老師」的招牌嗎？屈中恆有信心地說：「所有人不會讓這種事情發生的！」王月笑說：「我會盯好李小平導演，怕他改革太多！這也是我自己的難題，我不可以守著舊的，舊的不去新的不來。」她說這次是國家文藝獎的得主李小平導演，她有無限的期待，但同時也很忐忑不曉得會改編成什麼樣子，「因為我身任藝術總監，所以國修老師原著的精神是不會跑掉，加上小平導演的功力，只會更好！」

王月說，《京戲啟示錄》可以說是華人代表作也是台灣之光，因為你不會想到在舞台上可以看到這麼令你驚嘆的作品，沒有想到結構這麼複雜你卻看得這麼清楚，層層套戲你卻一層一層的被打動。屈中恆也說，套用現在常說的一句話，《京戲啟示錄》是台灣劇場界的天花板等級，「這次能夠參演除了壓力還是壓力，謝謝月姐給我這個機會，我一定會好好表現」，王月則笑說：謝「謝屈爸爸有教屈哥講山東話。」

2023年創拓版《京戲啟示錄》邀請現代劇場跨界的李小平擔任導演，劇中主角「李修國」由屈中恆接棒擔綱演出，李國修弟子群郭子乾、樊光耀、范瑞君、張本渝、張允曦小8等人也暌違多年再次聚首；更邀請當代傳藝界極具深厚功底的武生戴立吾及台灣京劇天后黃宇琳、國光劇團高健國、帥氣武生曾冠東一同深化京戲底蘊。另有劇場實力演員－呂名堯、葉信威、李芙蓉等人加入，將秉持李國修對表演藝術傳承的堅持，再創《京戲啟示錄》新高峰。